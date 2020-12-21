Конец света 22.12.2020 по Ванге: Что произойдёт в магическую дату пяти двоек, рассказала экстрасенс

В жуткую дату состоится соединение Сатурна и Юпитера. Планеты расположены на небесной сфере максимально близко друг к другу и даже покажутся «двойной» планетой. Что об этом думает лучший таролог 2019 года по мнению экспертов в области экстрасенсорики, в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Таролог Маргарита провела более 400 обрядов, стала сильнейшим экстрасенсом в 2017 году, вошла в десятку лучших магов

Судный день случится 22.12.2020. Об этом предсказала болгарская прорицательница Ванга 25 лет назад. В послании подразумевались даты с пятью двойками: 22.02.2020 и 22.12.2020. Дату в феврале мы благополучно пережили, впереди еще одна "страшная дата" в декабре. Сенсационное предсказание о «дне пяти двоек» озвучил журналист Сергей Косторной, называющий себя близким другом и кумом знаменитой болгарской прорицательницы в эфире ток-шоу «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым.

Год назад он сделал шокирующее заявление, что ясновидящая знала об эпидемии коронавируса, которая охватит мир в 2020 году.

Теперь Сергей утверждает, что Ванга предвидела и другие напасти.

- В дату 22 декабря 2020 года выпадает пять двоек. Если не случится чудо и человечество не одумается, а продолжит нагнетать зло, гоняться за деньгами, устраивать войны, то могут произойти такие вещи, как общая эпидемия тяжелой болезни. В истории были периоды, когда чума выкосила огромные территории… Это может быть неожиданная война, - сообщил Сергей Косторной в эфире ток-шоу «На самом деле».

Помимо этого Косторной заявил, что у него имеются пророчества Вангелии и на будущее, но обнародовать их он пока не может, так как всему свое время.

- Существует некое табу, которое было дано много лет назад, — объяснил мужчина.

Отметим, что слова Сергея Косторного прошли проверку на детекторе лжи.

Позднее ученые сообщили, что 22.12.2020 состоится соединение Сатурна и Юпитера. Планеты расположены на небесной сфере максимально близко друг к другу и даже покажутся «двойной» планетой. Теоретически в этот день могут произойти некие глобальные изменения в жизни людей и всего человечества.

У эзотериков другое мнение насчет «страшной даты». Они считают, что 22.12.2020 произойдет столкновение астероида с землей. По их мнению, данная катастрофа не обойдется без последствий и негативно скажется на природе Земли.

Мнение таролога и парапсихолога

Лучший таролог 2019 года по мнению экспертов в области экстрасенсорики, Маргарита рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что к предсказаниям Ванги прислушиваться стоит, но верить безоговорочно не нужно. Девушка провела более 400 обрядов, стала сильнейшим экстрасенсом в 2017 году, вошла в десятку лучших магов. Маргарита уже несколько лет ведет свой аккаунт в инстаграме, принимает лично и дистанционно. Сотни людей благодарны и уважают дар Маргариты.

- Я считаю, что к словам Ванги можно прислушаться, но верить безоговорочно нет. Мы сами вершим нашу судьбу и все в наших руках. Это как линии на руках. Есть то, что заложено по судьбе, а есть то, как они могут меняться и/или добавляться, исчезать в течении жизни, в зависимости от реальности на сегодняшний день,- поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня 21 декабря, таролог и парапсихолог Маргарита.

Стоит заметить, что помимо болгарской прорицательницы опасался событий 2020 года и французский астролог Нострадамус в XVI веке. Он предрёк в декабре большие перемены в обществе, причём в глобальном масштабе. Специалисты его записей считают, что человечество в 2020 году пересмотрит свои приоритеты. Взамен материальных ценностей на первый план выйдут духовные — дружба, любовь и здоровье.