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Новую выплату для всех детей до 18 лет запустят в России. Кто получит деньги первым в 2021 году

13:30 21.12.2020 Фото: pxhere
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Подобные выплаты существуют во Франции, решившей, в отличии от России, демографическую проблему.

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Высказывание по данному вопросу вызвало значительный резонанс

"Справедливая Россия" подготовит законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет, написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы РФ от этой фракции Олег Шеин.

Парламентарий отметил, что его высказывание по данному вопросу вызвало значительный резонанс. При этом идею поддержали глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, члены Общественной палаты РФ и Национальный родительский комитет.
Шеин напомнил, что когда в середине 2000-х годов "Справедливая Россия" выдвинула идею выплаты материнского капитала, в это "тоже никто не верил".

Депутат добавил, что подобные выплаты существуют во Франции, решившей, в отличии от России, демографическую проблему

воспитание ребенка демография зарплата для родителей зарплата маме
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От редакции

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Аноним, 21 декабря 2020 13:37
Как бы с этими выплатами у нас муслимизация населения не произошла. Во Франции арабов просто немерено. Больше всего в Европе. Вот так они решили свою демографическую проблему.

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