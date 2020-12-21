Новую выплату для всех детей до 18 лет запустят в России. Кто получит деньги первым в 2021 году

Подобные выплаты существуют во Франции, решившей, в отличии от России, демографическую проблему.

Высказывание по данному вопросу вызвало значительный резонанс

"Справедливая Россия" подготовит законопроект, предусматривающий ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет, написал в своем Telegram-канале депутат Государственной думы РФ от этой фракции Олег Шеин.

Парламентарий отметил, что его высказывание по данному вопросу вызвало значительный резонанс. При этом идею поддержали глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, члены Общественной палаты РФ и Национальный родительский комитет.

Шеин напомнил, что когда в середине 2000-х годов "Справедливая Россия" выдвинула идею выплаты материнского капитала, в это "тоже никто не верил".

Депутат добавил, что подобные выплаты существуют во Франции, решившей, в отличии от России, демографическую проблему