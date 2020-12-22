В ГИБДД заявили об обязательной замене прав до 31 декабря 2020

В частности, весной, когда для большинства граждан был введен режим домашней самоизоляции, было организовано автоматическое продление действия водительских прав, если у них истек срок. Сначала этот срок назначили до 15 июля, а потом дедлайн и вовсе сдвинули на конец нынешнего года.

Многих водителей призывают поторопиться

Госавтоинспекция России обратилась к автомобилистам с требованием обязательно произвести замену водительского удостоверения, если его срок истекал в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщает PRIMPRESS.

В ГИБДД напомнили, что в связи с распространением коронавируса и введенных ограничений в России был принят ряд послаблений для автомобилистов.

В частности, весной, когда для большинства граждан был введен режим домашней самоизоляции, было организовано автоматическое продление действия водительских прав, если у них истек срок. Сначала этот срок назначили до 15 июля, а потом дедлайн и вовсе сдвинули на конец нынешнего года.

Дальше продлевать автоматическое продление не будут, уточнили в ГИБДД. Именно поэтому инспекция просит всех водителей, чье действие прав истекло с февраля по июль, поскорее обратиться за перевыпуском документа. 31 декабря станет последним днем для этого.

В ГИБДД напомнили, что водителей, которые сядут за руль с просроченными правами, с 1 января ждет серьезное наказание. Это будет штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, транспортное средство будет задержано и помещено на штрафстоянку, а водитель отстранен от его управления.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция России готовится провести радикальную реформу, в результате которой многие автомобили могут оказаться на штрафстоянке. Отмечается, что ведомство планирует значительно ужесточить наказание за неисправности в автомобиле.