Станет бесплатным 31 декабря проезд в Москве

В Москве в новогоднюю ночь проезд в метро и на МЦК будет бесплатным
Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Ещё бесплатной будет парковка (с 1 по 9 января), а по Кольцевой будет ходить специальный новогодний поезд.
Ещё бесплатной будет парковка (с 1 по 9 января), а по Кольцевой будет ходить специальный новогодний поезд.
В Москве в новогоднюю ночь проезд в метро и на МЦК будет бесплатным
Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Ещё бесплатной будет парковка (с 1 по 9 января), а по Кольцевой будет ходить специальный новогодний поезд.
От редакции
У нас будет бесплатный проезд?