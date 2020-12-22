Станет бесплатным 31 декабря проезд в Москве

Ещё бесплатной будет парковка (с 1 по 9 января), а по Кольцевой будет ходить специальный новогодний поезд.

Расписание работы транспорта Москвы

В Москве в новогоднюю ночь проезд в метро и на МЦК будет бесплатным

Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Ещё бесплатной будет парковка (с 1 по 9 января), а по Кольцевой будет ходить специальный новогодний поезд.