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Станет бесплатным 31 декабря проезд в Москве

09:45 22.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Ещё бесплатной будет парковка (с 1 по 9 января), а по Кольцевой будет ходить специальный новогодний поезд.

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Расписание работы транспорта Москвы

В Москве в новогоднюю ночь проезд в метро и на МЦК будет бесплатным

Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов. Ещё бесплатной будет парковка (с 1 по 9 января), а по Кольцевой будет ходить специальный новогодний поезд.

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