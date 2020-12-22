Работают 30 пунктов обогрева на замерзающих трассах Новосибирска

Во избежание ситуаций, в которых может сломаться машина и пострадать люди, минтранс региона и ГКУ НСО «ТУАД» рекомендуют водителям в период морозов воздержаться от дальних поездок или запасаться в путь теплыми вещами и средствами обогрева, едой.

При экстренной необходимости автомобиль с согласия водителя будет транспортирован в теплый бокс

Специализированные машины дежурят на областных трассах для помощи водителям, оказавшимся в трудной ситуации.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, мобильные бригады ГКУ НСО «ТУАД» с передвижными пунктами обогрева продолжают свою работу на трассах области. В общей сложности на региональных трассах задействовано 30 таких пунктов обогрева – специализированных машин, которые могут оказать техническую помощь на дороге. В них для водителей приготовлена теплая одежда, тепловые пушки, провода для прикуривания автомобиля, трос, инструменты. Людей могут доставить в теплое место – как правило, до ближайшего участка дорожных служб.

При экстренной необходимости автомобиль с согласия водителя будет транспортирован в теплый бокс, а в случае помехи дорожному движению – до ближайшего примыкания к дороге.

Как напомнил Сергей Ставицкий, сообщения от водителей принимаются круглосуточно по номерам телефонов 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 – для абонентов других сотовых операторов, на единый номер экстренных служб 112, а также по телефону 8-383-335-81-55. Службы ТУАД настроены на соответствующие частоты радиолюбительских каналов, специалисты регулярно слушают сообщения водителей и в случае необходимости готовы оперативно отреагировать.

Во избежание ситуаций, в которых может сломаться машина и пострадать люди, минтранс региона и ГКУ НСО «ТУАД» рекомендуют водителям в период морозов воздержаться от дальних поездок или запасаться в путь теплыми вещами и средствами обогрева, едой.

Источник: Правительство НСО