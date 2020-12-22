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Завоевали лучшие места в чемпионате по тхэквондо спортсмены Бердска

17:15 22.12.2020 Фото: ОФКиС
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Все они воспитанники клуба боевых искусств «Астэк».

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Все они воспитанники клуба боевых искусств «Астэк»

С 16 по 20 декабря в Казани проходил Чемпионат и Первенство России по тхэквондо ГТФ, а также Фестиваль цветных поясов. В составе Новосибирской области участвовало 16 спортсменов из Бердска. Все они воспитанники клуба боевых искусств «Астэк».

Результаты ЧиП России:

Ильченко Ксения - 1 и 3 место

Кяро Александр - 2 и 2 место
Кадушечкин Кирилл - 3 место
Поспелов Василий - 2 и 3 место
Сумарокова Альбина - 3 и 3 место
Дорофеева Ольга - 2 место

Команда НСО по спаррингу (в составе команды Кяро Александр, Кадушечкин Кирилл, Толстов Вадим) - 1 место

Результаты фестиваля цветных поясов:

Степаненко Илья - 1 место

Лебедев Владислав - 2 место
Комарова Анастасия - 2, 3, 3 место
Мишунина Александра - 2, 2, 2 место
Югов Андрей - 2 место

Командный спарринг (в составе команды Ковалёв Назар) - 2 место
Командный стоп-балл (в составе команды Лебедев Владислав) - 2 место
Командный спарринг (в составе команды Беляев Егор) - 3 место

команда соревнования тхэквондо
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