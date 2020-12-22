Завоевали лучшие места в чемпионате по тхэквондо спортсмены Бердска

Все они воспитанники клуба боевых искусств «Астэк».

Все они воспитанники клуба боевых искусств «Астэк»

С 16 по 20 декабря в Казани проходил Чемпионат и Первенство России по тхэквондо ГТФ, а также Фестиваль цветных поясов. В составе Новосибирской области участвовало 16 спортсменов из Бердска. Все они воспитанники клуба боевых искусств «Астэк».

Результаты ЧиП России:

Ильченко Ксения - 1 и 3 место



Кяро Александр - 2 и 2 местоКадушечкин Кирилл - 3 местоПоспелов Василий - 2 и 3 местоСумарокова Альбина - 3 и 3 местоДорофеева Ольга - 2 место

Команда НСО по спаррингу (в составе команды Кяро Александр, Кадушечкин Кирилл, Толстов Вадим) - 1 место

Результаты фестиваля цветных поясов:

Степаненко Илья - 1 место



Лебедев Владислав - 2 местоКомарова Анастасия - 2, 3, 3 местоМишунина Александра - 2, 2, 2 местоЮгов Андрей - 2 место

Командный спарринг (в составе команды Ковалёв Назар) - 2 место

Командный стоп-балл (в составе команды Лебедев Владислав) - 2 место

Командный спарринг (в составе команды Беляев Егор) - 3 место