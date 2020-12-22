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Как в ночь на 22 декабря увидеть Юпитер и Сатурн? Так близко к Земле они были 800 лет назад

20:20 22.12.2020 Фото: vk.com
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Для наблюдателя на Земле планеты словно сольются вместе, а в телескоп можно будет увидеть их в одном поле зрения одновременно, да еще с крупными спутниками вместе!

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Такие сближения называются «тесными»

Два газовых гиганта Юпитер и Сатурн продолжают оставаться вечерними планетами, хорошо наблюдаемыми сразу после захода Солнца в Юго-западном направлении у горизонта, сообщает Новосибирский планетарий.

В ночь на 22 декабря планеты окажутся максимально близко друг к другу. Угловое расстояние между ними при этом составит 0,1 градуса, что соответствует одной пятой диска полной Луны. Обе планеты при этом можно будет закрыть рублевой монетой, отнесенной от глаза на 11 метров.

Такие сближения называются «тесными». Для наблюдателя на Земле планеты словно сольются вместе, а в телескоп можно будет увидеть их в одном поле зрения одновременно, да еще с крупными спутниками вместе!

Последний раз для наблюдателя на Земле Юпитер и Сатурн наблюдались так близко почти 800 лет назад. Несмотря на то, что Юпитер догоняет Сатурн каждые 20 лет, наша планета при этом сближении, находясь в разных точках своей орбиты не давала возможность наблюдателю увидеть планеты так близко, как в этом году.

Если позволит погода, то мы сможем стать свидетелями этого редкого явления. Ведь в противном случае придется ждать повторения подобной конфигурации планет 15 марта 2080 года.

наблюдение планеты сближение Юпитер и Сатурн
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