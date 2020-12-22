22.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Сильным и мудрым правителем назвал мэра Бердска Евгения Шестернина губернатор Травников

17:23 22.12.2020 Фото: Правительство НСО
4 3

Отметим, ранее Андрей Травников высоко оценил итоги социально-экономического развития Бердска за последние пять лет. Объём строительных работ в Бердске за пять лет вырос на 30 процентов, а объём промышленного производства – почти на 20.

% name% title
Особое внимание участники совещания уделили продолжению реализации ранее стартовавших на территории региона программ

Продолжение реализации важных для развития второго по величине города Новосибирской области программ, инфраструктурных и социальных проектов Губернатор Андрей Травников обсудил во время ВКС-совещания с депутатами городского Совета депутатов г. Бердска. В обсуждении приняли участие депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, глава Бердска Евгений Шестернин.
Особое внимание участники совещания уделили продолжению реализации ранее стартовавших на территории региона программ, строительства социальных, инфраструктурных объектов, в том числе, в рамках национальных проектов. Депутаты бердского горсовета обозначили наиболее важные и социально значимые аспекты развития города: необходимость улучшения водоснабжения и водоотведения, газификации Бердска, вопросы организации или рекультивации полигона ТКО, транспортной реформы и пассажирских перевозок, строительства и ремонта учреждений культуры и образования, дорожного строительства и многие другие.

Глава региона подчеркнул, что все важнейшие вопросы развития Бердска всегда находили и впредь найдут понимание, помощь и поддержку на уровне Правительства Новосибирской области – даже несмотря на то, что в 2020 году большое влияние на формирование бюджетов различных уровней наложила необходимость борьбы с пандемией коронавируса. Кроме того, Андрей Травников выразил свою поддержку действующему мэру Бердска Евгению Шестернину.

«Он зарекомендовал себя как один из самых сильных руководителей муниципалитетов. Это особенно важно для Бердска – города, с одной стороны, с накопившимися историческими проблемами, с другой – активно развивающегося, вносящего серьёзный вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. В Бердске – очень активные граждане, город интересный, компактный, патриотичный. Считаю, что Евгений Шестернин за пять лет работы главой Бердска продемонстрировал и умение хозяйственника, и опыт взвешенного, мудрого политика. То, как на глазах меняется Бердск, заслуживает уважения и порою является примером для других муниципальных районов и городских округов».

Отметим, ранее Андрей Травников высоко оценил итоги социально-экономического развития Бердска за последние пять лет. Объём строительных работ в Бердске за пять лет вырос на 30 процентов, а объём промышленного производства – почти на 20.

Второй по величине город в Новосибирской области принимает самое активное участие во всех действующих в регионе инвестиционных программах. И если в 2016 году Бердск был участником 60 таких программ, то в 2020 – уже 85, на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Особое внимание бердские власти уделяют развитию сферы здравоохранения, ремонту, реконструкции лечебных учреждений. Например, в этом году был проведён ремонт кровли зданий ЦГБ Бердска, отремонтировано здание поликлиники на улице Пушкина.

Напомним, что ранее глава региона изменил формат обсуждения вопросов развития муниципальных районов и городских округов области. В связи с ограничениями на массовые мероприятия временно решено отказаться от поездок на места и проводить совещания в дистанционной форме. Первое такое совещание прошло 6 ноября и было посвящено развитию Краснозёрского района.

Источник: Правительство НСО

депутаты обсуждение программы социальные проекты
Мнение читателей
0
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Согласны?

Математик, 22 декабря 2020 17:53
Говорит за 5 лет, а реально знает чуть больше 2 лет, ровно столько сам губер.
Аноним, 22 декабря 2020 18:01
два сапога пара
Аноним, 22 декабря 2020 17:53
Это намек, что нам терпеть его ещё срок?
Аноним, 22 декабря 2020 18:09
Практически это прямая рекомендация -приказ нашей бердской "элитке", кого надо "выбирать" мэром..
иначе не видать Бердску каких нибудь очередных финансовых пряников от Новосиба и Москвы..)

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Песков: "Подделки" Навального на смогут дискредитировать ФСБ
18:13 22-12-2020
Песков:
Дальние поездки в пандемию. Какой транспорт самый безопасный?
18:00 22-12-2020
Дальние поездки в пандемию. Какой транспорт самый безопасный?
В ГИБДД заявили об обязательной замене прав до 31 декабря 2020
17:50 22-12-2020
В ГИБДД заявили об обязательной замене прав до 31 декабря 2020
БердскНаградили знаком отличия учителя начальных классов «Лицея №7» Елену Петровскую в Бердске 1
17:48 22-12-2020
Наградили знаком отличия учителя начальных классов «Лицея №7» Елену Петровскую в Бердске
Конец игры — русским удалось взломать сознание американцев
17:45 22-12-2020
Конец игры — русским удалось взломать сознание американцев
БердскЭкстренное предупреждение! Штормовой ветер и резкое похолодание обрушится на Бердск
17:45 22-12-2020
Экстренное предупреждение! Штормовой ветер и резкое похолодание обрушится на Бердск
Ввели режим ЧС из-за проблем с вывозом жидких отходов в Нижегородской области
17:43 22-12-2020
Ввели режим ЧС из-за проблем с вывозом жидких отходов в Нижегородской области
Сколько случаев кори и дифтерии нашли в Новосибирской области, стало известно
17:36 22-12-2020
Сколько случаев кори и дифтерии нашли в Новосибирской области, стало известно
Начнут работать по новым правилам детсады и школы в 2021 году в Новосибирской области
17:32 22-12-2020
Начнут работать по новым правилам детсады и школы в 2021 году в Новосибирской области
Заявил об обязанности государства помогать артистам в пандемию Познер 1
17:30 22-12-2020
Заявил об обязанности государства помогать артистам в пандемию Познер