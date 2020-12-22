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Деревянный памятник гаишнику "спилял" у здания ГИБДД местный умелец

18:49 22.12.2020 Фото: Подъем
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Заказчики решили, что "произведение искусства" должно быть со свистком и жезлом. Авто работал бесплатно две недели.

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Пока официального названия у фигуры нет

«Пилял-пилял и напилял нам произведение искусства»: в Азове появился деревянный памятник гаишнику. Фигура стоит у здания Госавтоинспекции. Пока официального названия у неё нет.

В межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД изданию «Подъём» сказали, что автору работы ничего не платили — договорились «по-свойски».

«Приехали ребята знакомые, спиляли нам дерево, но не до конца. Говорят, давай попросим художника, который у нас по городу делает красивые узоры из деревьев. Он две недели пилял-пилял и напилял нам произведение искусства. Мы по-свойски разобрались, ничто не платили.

Идея начальника МРЭО Азова Александра Прядченко. Без его инициативы и его команды никто б такого не сделал. В интернете искали сначала фотографию [для образа]. Мы смеялись, что надо начальника или зама. Решили, что он должен свистеть в свисток и держать палку».

гаишник ГИБДД памятник художник
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