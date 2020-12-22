Увеличить зарплаты военных в 2021 году попросил Шойгу

В 2020 на 3% повышены размеры окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву.

Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия военнослужащих в 2021 году

Фонд денежного довольствия для военных можно увеличить для покрытия дефицита средств из-за пятилетнего перерыва с индексацией зарплат военнослужащих, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он также рассказал о введенных в этом году для отдельных категорий военных надбавках.

Глава российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу предложил в следующем году увеличить фонд денежного довольствия для военных, чтобы покрыть дефицит средств из-за пятилетнего перерыва с индексацией их зарплат.

Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства обратил внимание, что в 2020 году денежное довольствие проиндексировали на 3%.

При этом с июля ввели денежную надбавку отдельным категориям военнослужащих. Она распространилась более чем на 45 тыс. человек. В среднем они получили ежемесячную прибавку в 23 тыс. руб.

«В то же время, в течение пяти лет из-за отсутствия индексации образовался дефицит средств для выплаты денежного довольствия, который требует ежегодного перераспределения финансов с других видов расходов. В целях недопущения снижения выплат военнослужащим предлагается рассмотреть возможность увеличения фонда денежного довольствия в 2021 году», — пояснил генерал армии.

По его словам, темпы обеспечения военнослужащих жильем поддерживались на высоком уровне на протяжении года. Всего жильем обеспечили более 111 тыс. военнослужащих, в том числе постоянное жилье получили порядка 6 тыс. человек. Как отмечается, более 11 тыс. военнослужащих реализовали свои права на жилье в 2020 году по накопительно-ипотечной системе.

«Ежегодно на 10-11% увеличивается количество военнослужащих, обеспеченных служебными жилыми помещениями. В текущем году их получили 35 тыс. человек. Компенсация за поднаем жилья выплачена более 59 тыс. военнослужащих», — уточнил глава Минобороны.

О том, что более чем для 45 тыс. военных ввели ежемесячную надбавку на среднюю сумму 23 тыс. руб., сообщал Сергей Шойгу 4 августа на селекторном совещании в военном ведомстве. Он уточнил, что подписал соотвествующий приказ 17 июля. По его словам, надбавки положены отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения.

Надбавка определяется от оклада по воинской должности: для офицеров — 100%, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%.

«Требую от командиров и начальников обеспечить своевременное установление и выплату надбавки в соответствии с приказом», — подчеркнул министр.

В конце июня на официальном интернет-портале правовой информации разместили постановление российского правительства, в котором говорилось, что с октября текущего года оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур повысят на 3%. Как отмечалось в документе, повышены должны быть размеры окладов по воинским должностям и званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также размеры окладов по воинским должностям тех, кто проходит военную службу по призыву.

Кроме того, среди тех граждан, оклад которых решили повысить, — специальные звания лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, сотрудники органов внутренних дел, учреждений, уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения. Также речь идет о сотрудниках федеральной противопожарной службы, таможенных органов и представителей начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи.

Помимо этого, в постановлении пересматривают размер пенсий бывшим правоохранителям, которых уволили со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков, и членам их семей, исходя из повышения окладов.

Другая доплата для военнослужащих была анонсирована в марте. Депутаты нижней палаты парламента приняли закон об установлении солдатам-срочникам окладов по воинским должностям в размере 2 тыс. руб. в месяц. В Госдуме также предусмотрели ряд дополнительных выплат.

В 2012-2018 годы российское военное ведомство предпринимало попытки унифицировать денежное довольствие для военных, которые проходят службу в армии по призыву. Они получали по 2 тыс. руб. в месяц и надбавки. При этом учитывался оклад по воинской должности, квалификация, особые условия службы, а также работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

Источник: Газета.ру