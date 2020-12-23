Сколько шампанского можно выпить в Новый год 2021 и кому противопоказан игристый напиток

"В небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией, оказывает важный психологический эффект", - сказала врач.

при употреблении большего количества шампанского его полезное действие прекращается

Главное не злоупотреблять.

В определенных количествах шампанское не только не навредит организму, но и наоборот будет полезно.

"Можете себе позволить один-два бокала за праздничным столом в новогоднюю ночь", - сообщила врач-диетолог Фатима Дзгоева.

Кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина подтверждает, что в ограниченных количествах шампанское действительно может быть полезно для здоровья.

"В небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией, оказывает важный психологический эффект", - сказала врач.

Она добавила, что при употреблении большего количества шампанского его полезное действие прекращается. Врач указала на то, что шампанское быстро пьянит, потому что в напитке содержится углекислый газ, способствующий быстрому усвоению алкоголя. В больших дозах оно может спровоцировать интоксикацию организма, которая может угрожать здоровью.

"Игристое вино противопоказано людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам, людям с индивидуальной непереносимостью этого напитка", - отметила медик.

Источник: clutch.ua