Сколько шампанского можно выпить в Новый год 2021 и кому противопоказан игристый напиток

Главное не злоупотреблять.
В определенных количествах шампанское не только не навредит организму, но и наоборот будет полезно.
"Можете себе позволить один-два бокала за праздничным столом в новогоднюю ночь", - сообщила врач-диетолог Фатима Дзгоева.
Кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина подтверждает, что в ограниченных количествах шампанское действительно может быть полезно для здоровья.
"В небольших дозах игристое вино расслабляет, заряжает положительной энергией, оказывает важный психологический эффект", - сказала врач.
Она добавила, что при употреблении большего количества шампанского его полезное действие прекращается. Врач указала на то, что шампанское быстро пьянит, потому что в напитке содержится углекислый газ, способствующий быстрому усвоению алкоголя. В больших дозах оно может спровоцировать интоксикацию организма, которая может угрожать здоровью.
"Игристое вино противопоказано людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, подросткам, людям с индивидуальной непереносимостью этого напитка", - отметила медик.
Источник: clutch.ua