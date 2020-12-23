5 сильных ритуалов на деньги и удачу в жизни для проведения 31 декабря 2020 года

Самый простой и действенный ритуал по привлечению денег помогает обрести финансовое благополучие уже в самом начале 2021 года.

Новогодняя ночь всегда считалась временем силы, когда самые заветные желания могут исполниться

Новогодняя ночь всегда считалась временем силы, когда самые заветные желания могут исполниться. Встретить Новый 2021 год можно не только весело, но и с пользой. 5 лучших ритуалов помогут привлечь в жизнь финансы и удачу.

В ночь с 31 декабря на 1 января миллионы людей загадывают самые сокровенные желания, и Вселенная откликается. В такие моменты можно с легкостью привлечь в жизнь все, что необходимо, если верить в себя и в то, что все получится. Эксперты рекомендуют пять лучших проверенных ритуалов, способных изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

Как привлечь удачу в новогоднюю ночь

Перед тем как сесть за стол, напишите на пяти листках бумаги слово «удача». Положите их в карманы и празднуйте в окружении близких людей. Как только куранты начнут бить, произнесите:

«Удачи полные карманы!».

После наступления нового 2021 года достаньте записочки из карманов, положите под елку и произнесите:

«Удача со мной останется, в новом году не потеряется. За мной по пятам ходит, неудачи прочь гонит».

После того, как вы разберете елку, записочки вновь разложите по карманам и носите с собой, чтобы удача не покидала вас в те моменты, когда особенно нужна.

Ритуал на удачу в праздничную ночь

Заранее напишите список всего, от чего хотели бы избавиться до наступления Нового года. Укажите все, что считаете нужным: бедность, дурной характер, невезение, одиночество... Листочек сложите и в новогоднюю ночь сожгите в блюдечке. Пока ваш список горит, произнесите:

«Невзгоды за спиной оставляю, новую жизнь начинаю. Удачу привлекаю, больше проблем не знаю».

Пепел выкиньте за окно со словами:

«Никому не доставайтесь и ко мне не возвращайтесь!».

Как привлечь деньги на Новый год

Самый простой и действенный ритуал по привлечению денег помогает обрести финансовое благополучие уже в самом начале 2021 года. Не садитесь за стол с пустыми карманами, обязательно положите в них немного денег. Если нет карманов, купюру можно положить в обувь. Не забудьте произнести заговор перед тем, как начнут бить куранты:

«Деньги со мной остаются, новые к ним притягиваются, в новом году неприятности и трудности испаряются».

Денежный ритуал в новогоднюю ночь

Возьмите несколько настоящих или игровых купюр, развесьте на елке ближе к стволу, чтобы они не бросались в глаза. Развешивая богатство, произнесите:

«В новогоднюю ночь чудеса случаются, желания исполняются. Елочку украшаю, неудач с деньгами больше не знаю. Как часы 12 раз пробьют, так и деньги ко мне в дом пойдут».

После наступления нового года одну из купюр положите в кошелек, чтобы она в течение 12 месяцев привлекала к вам достаток.

Ритуал на финансовое благополучие

Приготовьте подарки для близких и обязательно положите в них по монете или купюре, приговаривая:

«Своим богатством делюсь, каждому удачи желаю».

Денежная энергетика вернется к вам, если вы будете искренне желать счастья и богатства близким людям. Не забудьте оставить несколько монет под елкой или поставить под нее копилку, чтобы в 2021 году проблемы с финансами не коснулись вас и вашей семьи.

Искреннее желание оставить все проблемы в уходящем году обязательно исполнится. Верьте, что судьба в ваших руках, и не позволяйте трудностям встать между вами и счастливым будущим. Узнайте, каким представителям зодиакального круга улыбнется удача в 2021 году, и следуйте к поставленным целям.

Источник: dailyhoro.ru