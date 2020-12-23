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Шокировала подписчиков 15-м размером груди молодая модель на страстном видео

02:00 23.12.2020 Фото: instagram.com/p/CIqPum5hb4M
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Танец получился уж очень жарким, пожалуй, горячее не бывает.

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От такого вида перехватывает дыхание

Модель Мила Кузнецова, которая прославилась как обладательница самой большой натуральной груди в Украине, показала соблазнительные танцы.

Кадрами девушка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Кузнецова танцует в черных обтягивающих штанах и кофточке с внушительным декольте. Модель пластично двигается под музыку, проводя руками по телу.

В какой-то момент Кузнецова задействовала в горячем танце стул, при этом музыка сменилась на более медленную. Девушка извиваясь то поднимается, то садится на предмет интерьера.

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Танец получился уж очень жарким, пожалуй, горячее не бывает

Также она наклоняется, показывая свои впечатляющего размера прелести крупным планом. Танец получился уж очень жарким, пожалуй, горячее не бывает.

Источник: politeka.net

15 размер бюст модель танец фигура Мила Кузнецова Ибазер Сулейманов TikTok Instagram
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