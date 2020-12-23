Шокировала подписчиков 15-м размером груди молодая модель на страстном видео

Танец получился уж очень жарким, пожалуй, горячее не бывает.

От такого вида перехватывает дыхание

Модель Мила Кузнецова, которая прославилась как обладательница самой большой натуральной груди в Украине, показала соблазнительные танцы.

Кадрами девушка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Кузнецова танцует в черных обтягивающих штанах и кофточке с внушительным декольте. Модель пластично двигается под музыку, проводя руками по телу.

В какой-то момент Кузнецова задействовала в горячем танце стул, при этом музыка сменилась на более медленную. Девушка извиваясь то поднимается, то садится на предмет интерьера.

Танец получился уж очень жарким, пожалуй, горячее не бывает

Также она наклоняется, показывая свои впечатляющего размера прелести крупным планом. Танец получился уж очень жарким, пожалуй, горячее не бывает.

Источник: politeka.net