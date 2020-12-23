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Общество / Стиль жизни

Что подарить родственникам на Новый год 2021? Россияне рассказали о подарках мечты

13:20 23.12.2020 Фото: pixabay.com
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Что касается подарков друзьям, близким и коллегам, то большинство респондентов, а именно 35%, дарят то, что, по их мнению, получатель сам себе не купит.

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В исследовании в преддверии Нового года принимали участие несколько тысяч респондентов

Большинство россиян самым лучшим подарком на праздник считают деньги, показало исследование банка «Русский стандарт», одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.

В исследовании в преддверии Нового года принимали участие несколько тысяч респондентов — участников групп в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

«Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно, 45,5% респондентов ответили: “деньги”. На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%. На третьем — презенты для души, которые принесут положительные эмоции (23%)», — сообщили авторы исследования.

При этом получают по праздничному поводу наличные, на которые впоследствии сами покупают себе желаемое, большинство опрошенных — 63%. Полезные презенты достаются 22% респондентов, подарок для души — 14%, предоплаченная карта или сертификат — 2%.

Что касается подарков друзьям, близким и коллегам, то большинство респондентов, а именно 35%, дарят то, что, по их мнению, получатель сам себе не купит, подарок, которому будет искренне рад. 27% опрошенных выбирают деньги, а 20% предпочитают обезопасить себя — они дарят подарок, заранее заказанный самим виновником торжества. Подарок, который, по мнению дарителя, будет полезен в быту, вручают 10,5% респондентов. Совместную покупку сюрприза с друзьями или близкими предпочитают 4% опрошенных. А дарить предоплаченную банковскую карту или сертификаты — 3%.

Отдельно респондентам был задан вопрос о самом запоминающемся подарке, ответ на который предлагался в свободной форме. Так, в числе прочих незабываемых подарков респонденты перечислили: «поездка в Турцию как подарок самой себе», «сюрприз от друзей», «101 роза», «рисунки от детей», «автомобиль», «билеты в театр», «гаджеты последних моделей».

Источник: zg66.ru

жители исследование новый год подарок россия РИА Новости Facebook ВКонтакте
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