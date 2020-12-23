Пенсионерам прибавят ежемесячную доплату к пенсии в 1011 рублей, заявили в ПФР

Александр Терепа

22 декабря управляющий Отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа провел пресс-конференцию, на которой подвел предварительные итоги уходящего года, разъяснил ситуацию с "детскими" выплатами в размере 5 тыс. рублей по Указу Президента от 17 декабря, а также рассказал о том, какие изменения произойдут в "пенсионной" сфере с 1 января 2021 года.

Отделение ПФР по Новосибирской области обеспечивает выплаты 830 тысячам пенсионеров, 225 тысячам федеральных льготников, более 200-тысячам владельцев сертификатов на материнский капитал. Помимо пенсий Отделение ПФР обеспечивает ещё 12 видов выплат.

«Уходящий год был непростым для системы ПФР, но очень продуктивным. Особое место в уходящем году заняли «детские выплаты». Выплаты через органы ПФР Новосибирской области были произведены почти на 555 тысяч детей общей суммой более чем на 11,7 миллиардов рублей. В текущем году для наших клиентов появилось новое и очень важное понятия – «ПРОАКТИВНОЕ» предоставление услуг ПФР, то есть без заявления граждан, что освобождает в целом ряде ситуаций новосибирцев от необходимости обращаться в органы ПФР на прием. И этому направлению мы сегодня уделяем большое внимание. В беззаявительном порядке специалистами ПФР производится целый ряд выплат, в том числе и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Помимо проактивного предоставления услуг, Пенсионным фондом проводится работа по организации предоставления гражданам услуг без ЛИЧНОГО посещения клиентской службы ПФР или МФЦ. Речь идет о тех услугах, которые требуют подачи заявления, но не требуют прихода в Пенсионный фонд или МФЦ. И это не парадокс. Это достигается за счет оптимизации процесса со стороны органов ПФР, а также взаимодействия с социальными партнерами».

Отдельной темой беседы с представителями прессы стали выплаты на детей в возрасте до 7 лет включительно по Указу Президента РФ от 17 декабря. «Важной особенностью данной выплаты, - подчеркнул Александр Григорьевич, - является то, что она осуществляется по принципу «социального казначейства», поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформляет и перечисляет средства на основе принятых ранее решений о выплатах на детей. Напомню, что Пенсионный фонд осуществлял весной и летом текущего года выплаты на детей в возрасте до 3-х лет, а также от 3-х до 16-ти лет. Данные на этих детей в базах ПФР есть, и 21 декабря мы уже начали производить выплаты в беззаявительном порядке. Сейчас будет проводиться работа уже по тем гражданам, которые только подали заявление, в частности это те семьи, в которых дети родились после 1 июля текущего года. Заявления будут приниматься до 1 апреля 2021 года. Удобнее всего заявление подать через портал госуслуг. Сервис уже работает».

Особое внимание управляющий Отделением уделил вопросу индексации с 1 января страховых пенсий и размеров материнского (семейного) капитала.

«Индексация страховых пенсий с 1 января 2021 года, - разъяснил А.Г.Терепа, - будет произведена путем увеличения стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты – это аналог базовой части пенсии. С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 98 рублей 86 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – 6 044 рубля 48 копеек в месяц. Таким образом, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. При этом «прибавка» к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. Средний размер прибавки составит по нашему региону 1 тысячу 11 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в результате индексации составит 17 111 рублей 12 коп.

Узнать новый размер пенсии каждый может и самостоятельно. Для этого необходимо размер получаемой сегодня страховой пенсии умножить на 1,063.

Увеличение коснется 602,4 тысяч неработающих пенсионеров Новосибирской области. Обращаем внимание, что данный перерасчет осуществляется как обычно в БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ порядке».

С 1 января подрастет также и размер материнского капитала, отметил управляющий Отделением ПФР. Размер материнского капитала будет проиндексирован на 3,7% и составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья капитал ещё не получала. Если семья уже получала материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты при появлении второго составит 155 550 рублей.

«Всего в общей сложности жителям региона в 2021 году, - подвел итог Александр Григорьевич в теме предстоящих индексаций выплат, - мы планируем перечислить на обеспечение пенсий и иных социальных выплат порядка 170 миллиардов рублей. Как видите, ежегодные выплаты по линии ПФР растут, как за счет роста размера целого ряда выплат, в том числе пенсий, так и за счет появления новых мер поддержки граждан по линии ПФР».

В завершении пресс-конференции журналисты поздравили управляющего и всех сотрудников органов ПФР региона с праздником- 30-летием Пенсионного фонда России, который за эти 30 лет стал крупнейшим социальным институтом. Клиентами Пенсионного фонда сегодня являются практически все россияне – от новорожденных до людей старшего возраста. Пенсионный фонд Росси оказывает услуги по регистрации в системе ПФР, обеспечению помимо пенсии ещё 12 видов иных социальных выплаты, ведет ежедневный прием граждан и их консультирование. В помощь гражданам Пенсионный фонд «запустил» в работу более 60 электронных сервисов, которые сегодня помогают гражданам получать услуги ПФР дистанционно, в электронном виде. За эти 30 лет пройден большой путь «от печатной машинки до современных информационных технологий в сфере работы с клиентами».