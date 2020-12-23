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Здоровье / Общество

ВПЧ: Когда папилломы опасны и вызывают ли они онкологию?

12:20 23.12.2020 Фото: rsute.ru
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С внешними проявлениями вируса может справиться даже косметолог – без труда удалит папилломы с кожи.

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Относительного данного недуга есть достаточно большое количество мифов, и о них стоит знать

Многие люди знают о том, что есть вирус папилломы человека(ВПЧ), и он достаточно неприятный, а мнительный человек из-за него может впасть в депрессию. Относительного данного недуга есть достаточно большое количество мифов, и о них стоит знать, так как они могут ввести в заблуждение человека, который с ним столкнутся.

ВПЧ не несет никакой опасности

У данного вируса есть большое количество, и есть такие, которые не так безобидны, как кажется. Некоторые из них могут быть косвенной причиной развития рака шейки матки. Связано это с тем, что ВПЧ является инфекцией, которая распространяется по организму человека, и в результате этого в тканях и органах могут происходить некоторые изменения. Репродуктивная система больше всего подвержена изменениям из-за ВПЧ.

После определенного возраста не надо сдавать анализ

Есть женщины, которые после того, как наступила менопауза, расслабляются и перестают сдавать анализы, а также не посещают женского доктора. На самом деле этого делать не стоит, так как половина женщин, у которых был диагностирован рак, являются носителями ВПЧ, и поэтому анализы сдавать стоит, а также посещать врача для профилактического осмотра.

Презерватив спасает от заражения ВПЧ

Многие уверены, что от попадания ВПЧ в организм человека может защитить презерватив, но на самом деле этот вирус может передаться во время поцелуя или даже во время использования общей посуды. Важно сдавать анализы, чтобы вовремя выявить ВПЧ.

Женщин чаще заражаются вирусом папилломы человека

Данное утверждение не совсем верно, ведь заразиться инфекцией может и женщина и мужчина, и самая большая вероятность подхватить ее в период активной половой жизни в возрасте от 20 до 45 лет. Дети также могут быть носителями недуга.

Бородавки на генитальных органах могут вызывать онкологию

Бородавки являются отдельным штаммом вируса, и специалистами в области медицины удалось установить, что не все штаммы вируса могут приводить к онкологическим заболеваниям. Стоит обратиться к врачу, который назначит необходимые анализы и сможет после этого выписать лечение.

ВПЧ невозможно вылечить полностью

На данный момент нет одной таблетки, которая поможет избавиться от инфекции, но благодаря современной медицине можно успешно бороться с заболеваниями, к которым может привести вирус. С внешними проявлениями вируса может справиться даже косметолог – без труда удалит папилломы с кожи.

Если человек у себя обнаружил данный недуг, то не стоит отчаиваться и заниматься самолечением, ведь врач сможет назначить грамотное лечение.

Источник: rsute.ru

ВПЧ мифы опасность папилломы
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