Льготные тарифы по соцстрахованию решили сохранить. На долго?

В проекте бюджета ФСС на 2021 год, в частности, на профилактику профессиональных заболеваний, заложено 18,5 млн рублей.

Сохраняются действующие в 2020 году 32 тарифа на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве

Президент России Владимир Путин подписал закон, который сохраняет действующие тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, сохраняются действующие в 2020 году 32 тарифа на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска (от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и других вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений).

Остаётся действующей с 2001 года льгота по уплате страховых взносов для организаций и ИП, которые нанимают на работу инвалидов. Они по-прежнему будут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных — инвалидов I, II и III групп.

Закон позволит сформировать доходную часть бюджета Фонда социального страхования, обеспечивающую выплаты по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве в 2021-2023 годах. В проекте бюджета ФСС на 2021 год, в частности, на профилактику профессиональных заболеваний, заложено 18,5 млн рублей.

Источник: Парламентская газета