Льготные тарифы по соцстрахованию решили сохранить. На долго?

Президент России Владимир Путин подписал закон, который сохраняет действующие тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, сохраняются действующие в 2020 году 32 тарифа на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска (от 0,2 до 8,5% к суммам выплат и других вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений).
Остаётся действующей с 2001 года льгота по уплате страховых взносов для организаций и ИП, которые нанимают на работу инвалидов. Они по-прежнему будут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных — инвалидов I, II и III групп.
Закон позволит сформировать доходную часть бюджета Фонда социального страхования, обеспечивающую выплаты по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве в 2021-2023 годах. В проекте бюджета ФСС на 2021 год, в частности, на профилактику профессиональных заболеваний, заложено 18,5 млн рублей.
Источник: Парламентская газета