Перестанет действовать ЕНВД в Бердске с 1 января 2021. Что делать предпринимателям, рассказала Перемитина

Бизнесменам до 31 декабря нужно определиться с выбором другой системы налогообложения. Иначе предприниматель автоматически будет переведен на систему общего налогообложения, уточнила начальник ИФНС №3.

ЕНВД упраздняют в Новосибирской области

23 декабря начальник ИФНС №3 Елена Перемитина рассказала об изменениях в законах с началом 2021 года на оперативном штабе Бердска. Перемитина отметила, что с 1 января 2021 специальный налоговый режим ЕНВД отменяется полностью в Новосибирской области.

Напомним, ЕНВД — единый налог на вмененный доход. Это режим, когда компании или ИП платят налог не с фактического дохода, а с предполагаемого государством в этой сфере.

- Всем, кто применял ЕНВД, до 31 декабря нужно определиться с выбором другой системы налогообложения. Подать документы, иначе предприниматель автоматически будет переведен на систему общего налогообложения, - уточнила Елена Перемитина.

Также Елена Анатольевна на штабе разъяснила разницу между системами налогообложения. Она отметила, что бизнесменам можно перейти на упрощенную или патентную систему. Также возможно оформиться, как плательщики налога на профессиональный доход.

Больше всего схожа с ЕНВД патентная система, также уточнила Перемитина.

Бизнесменам можно скачать приложение "Мой налог" отражает всё взаимодействие между предпринимателем и налоговым органом. В нем можно, в том числе, и рассчитать налог.

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