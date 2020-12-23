23.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Выпала из окна светская львица Ирина Шафирова в Москве

12:30 23.12.2020 Фото: соцсети
0

Предварительно, пара приняла решение развестись, что тяжело сказалось на психологическом состоянии Ирины.

% name% title
Предварительно, пара приняла решение развестись

Обстоятельства гибели 46-летней москвички выясняются.

Стала известна личность женщины, найденной с размозженной головой в Ружейном переулке Москвы. Это светская львица Ирина Шафирова.

По информации 5-tv.ru, у 46-летней москвички были проблемы с супругом бизнесменом Борисом Шафировым. Предварительно, пара приняла решение развестись, что тяжело сказалось на психологическом состоянии Ирины.

Место происшествия в настоящее время оцеплено. Экстренные службы продолжают свою работу. Обстоятельства гибели светской львицы пока также не установлены.

выпала из окна развод установлена личность Ирина Шафирова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Суицид?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поставили кормушки для диких лосей и косуль охотники в Новосибирской области
12:45 23-12-2020
Поставили кормушки для диких лосей и косуль охотники в Новосибирской области
БердскУгрожал маме кочергой и украл 9 000 рублей сынок в Бердске
12:42 23-12-2020
Угрожал маме кочергой и украл 9 000 рублей сынок в Бердске
БердскСпецвыпуск "Новый мэр на пять лет будет в Бердске с 25 декабря" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 23 декабря 2020
12:38 23-12-2020
Спецвыпуск
Бердск300 вопросов россиян, не заданных президенту Путину на большой пресс-конференции 17 декабря 2020
12:32 23-12-2020
300 вопросов россиян, не заданных президенту Путину на большой пресс-конференции 17 декабря 2020
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
12:31 23-12-2020
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
Выпала из окна светская львица Ирина Шафирова в Москве
12:30 23-12-2020
Выпала из окна светская львица Ирина Шафирова в Москве
Оштрафовали на 15 000 рублей за несданный тест на коронавирус прибывшую из Турции туристку
12:30 23-12-2020
Оштрафовали на 15 000 рублей за несданный тест на коронавирус прибывшую из Турции туристку
Коронавирус в Новосибирской области: Умерли 7 пациентов за сутки на 23 декабря
12:29 23-12-2020
Коронавирус в Новосибирской области: Умерли 7 пациентов за сутки на 23 декабря
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу СБОРЩИКА ТОВАРОВ
12:28 23-12-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу СБОРЩИКА ТОВАРОВ
+161 случай коронавируса выявили за сутки на 23 декабря в Новосибирской области
12:25 23-12-2020
+161 случай коронавируса выявили за сутки на 23 декабря в Новосибирской области