Угрожал маме кочергой и украл 9 000 рублей сынок в Бердске

Похищенное злоумышленник потратил на собственные нужды.

22 декабря в полицию поступило сообщение от 57-летней жительницы города Бердска о совершенном в отношении нее разбойном нападении. Женщина пояснила прибывшим полицейским, что ее сын, находясь у нее дома, угрожая металлической кочергой, завладел денежными средствами в размере 9000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по городу Бердску был задержан ранее судимый 30-летний житель г. Бердска. Похищенное злоумышленник потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.1 62 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Проводится расследование.