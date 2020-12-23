Фото великого слияния Сатурна и Юпитера опубликовало NASA

13:53 23.12.2020 Фото: НАСА / Билл Ингаллс 0

Юпитер (слева) и Сатурн (справа) видны после захода солнца над озером Иордан во время «великого соединения». 21 декабря 2020 г., недалеко от Чапел-Хилл, Север. Каролина.

Соединение Сатурна и Юпитера 22 декабря сайт NASA опубликовал фото большого астрономического события. Юпитер (слева) и Сатурн (справа) видны после захода солнца над озером Иордан во время «великого соединения», когда две планеты оказываются на расстоянии одной десятой градуса друг от друга, в понедельник, 21 декабря 2020 г., недалеко от Чапел-Хилл, Север. Каролина.

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