Назвал "потерянные" для российской экономики годы банкир Авен

По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%

Отсутствие инвестиций и снижение роли предпринимательства в последние годы — плохой результат для российской экономики, констатировал в интервью РБК Петр Авен. Но от 2021 года он ждет восстановительного роста.Последние годы для России можно назвать потерянными с точки зрения экономического роста из-за недостатка инвестиций и отсутствия позитивных изменений в предпринимательской среде. Об этом в интервью РБК заявил председатель совета директоров Альфа-банка, член наблюдательного совета и акционер «Альфа-Групп» Петр Авен.

«И да и нет», — ответил он на вопрос о том, можно ли говорить о потерянном десятилетии для российской экономики. Произошла «достаточно фундаментальная трансформация экономической модели, наиболее явной характеристикой чего стало таргетирование инфляции», объяснил Авен: из-за «подавленной инфляции» все страны испытывали проблемы с ростом ВВП, поэтому замедление в России было ожидаемо.

С 2013 года максимальный темп роста ВВП страны не превышал 2,5%. По оценке Счетной палаты, среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%. За январь—сентябрь 2020 года российская экономика упала на 3,4%, оценил Росстат.

«С другой стороны, прежде всего из-за того, что у нас сохранялся очень низкий уровень инвестиций — порядка 20% ВВП для России цифра недостаточная, — мы не обеспечили экономический рост, который хотели, у нас не сократился долг. С 2013 года общий долг российских компаний как был 60% ВВП, так и остался. Безусловно, с точки зрения погашения долгов в условиях низких ставок, которые были результатом изменения финансовой политики, это плохой результат. Отсутствие инвестиций — это плохой результат», — считает Авен.

«И что особенно, наверное, грустно, с точки зрения изменения предпринимательской среды мы, в общем, потеряли годы: у нас падает все время доля доходов населения от предпринимательства. В 2013 году у нас предпринимательский доход обеспечивал 8,9% общих доходов населения, сейчас — 5%, в лучшие годы цифра доходила до 15–17%. Поэтому с точки зрения развития среды, с точки зрения инвестиций и экономического роста эти годы можно назвать потерянными», — сделал вывод председатель совета директоров Альфа-банка.

Однако в следующем году российская экономика не столкнется с локдауном и массовым закрытием производств, рассчитывает Авен. По его мнению, 2021-й станет годом восстановительного роста.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году ВВП снизится на 3,9%, а в следующие три года вырастет на 3,3, 3,4 и 3% соответственно. Сторонние эксперты не так оптимистичны: согласно консенсус-прогнозу, который подготовил «Центр развития» Высшей школы экономики, темпы роста составят 2,7% в 2021 году и по 2,3% в 2022–2023-м, а падение в 2020-м будет более глубоким (-4%). По прогнозу Счетной палаты, на докризисный уровень 2019 года реальный ВВП России вернется только в 2022 году.

Источник: РБК