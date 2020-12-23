За хорошую работу депутатов заксобрания Новосибирской области поблагодарил губернатор Травников

Губернатор Андрей Травников принял участие в работе сессии Заксобрания, утвердившей в третьем чтении бюджет области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Приоритетным по-прежнему остается исполнение социальных обязательств

Глава региона поблагодарил депутатов регионального Законодательного Собрания за кропотливую совестную работу над проектом главного финансового документа Новосибирской области, за поддержку инициатив регионального Правительства, а также сплоченность, проявленную в непростых условиях пандемии.

«Год был непростой для всех – моих коллег, жителей Новосибирской области, приходилось иногда принимать быстрые и не всегда популярные решения. Хотел бы поблагодарить Андрея Ивановича Шимкива, весь депутатский корпус, и предыдущего, и текущего созыва за конструктивную работу и настоящую поддержку. Были дискуссии, споры, разный взгляд на решения и вопросы, но мы еще раз убедились, что уровень взаимоотношений и работы такой, что любые дискуссии приводят к выверенным, оперативным решениям – в этом году это было крайне важно», – подчеркнул Андрей Травников.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что подтверждением качества совместной работы стало голосование по бюджету региона. «Это показатель совместной работы с Правительством Новосибирской области, Губернатором. Потому, что такие решения могут рождаться только в ежедневной работе – другое невозможно. Надеюсь, что мы пойдем так и дальше», – считает он.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что в течение 2021 года Правительству и депутатскому корпусу региона предстоит серьёзная работа в ходе исполнения бюджета, а также внесения дополнительных поправок. Приоритетным по-прежнему остается исполнение социальных обязательств, реализация национальных проектов, максимальное участие Новосибирской области во всех федеральных программах.

«Впервые в истории на стадии принятия бюджета мы знаем о доведении до нас федеральных трансфертов в таком объеме – более 50 млрд рублей. Мы не намерены на этом останавливаться, будем увеличивать собственную доходную базу в 2021 году, надеемся на помощь наших депутатов в Госдуме, наших сенаторов, на собственную активность для того, чтобы привлечь дополнительные средства на территорию. В следующем году стартует еще один крупный федеральный проект – строительство детского реабилитационного центра на территории Новосибирской области. За этим последует большая работа всей нашей команды – необходимо сопроводить, качественно реализовать большой объем федеральных средств, значительное число проектов. Мы не боимся этой работы», – отметил глава региона.

Источник: Правительство НСО