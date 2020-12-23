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Открыли аварийный выход и выпрыгнули из него на ходу пассажиры самолета в Нью-Йорке

16:18 23.12.2020 Фото: AP Photo/David Zalubowski, архив
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Они были задержаны вскоре после этого.

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Самолет должен был вылететь из Нью-Йорка в Атланту (штат Джорджия)

Двое пассажиров самостоятельно открыли дверь авиалайнера компании Delta Airlines, когда он готовился к вылету из аэропорта Ла-Гуардиа. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Как уточнили представители авиаперевозчика, инцидент произошел в понедельник. Самолет должен был вылететь из Нью-Йорка в Атланту (штат Джорджия). Двое пассажиров - жители штата Флорида Антонио Мердок и Брианна Греко - во время движения лайнера к взлетно-посадочной полосе неожиданно встали со своих мест, проникли в кабину и активировали надувной трап, который используется для экстренной эвакуации. Им удалось открыть дверь и покинуть самолет на ходу. Они были задержаны вскоре после этого.

Мердоку и Греко предъявлены обвинения в незаконном проникновении в кабину самолета. Мердоку также инкриминируется причинении ущерба и создание ситуации, в которой другие люди подверглись опасности.

CNN не приводит информации о мотивах нарушителей. По сведениям газеты The New York Times, Мердок заявил, что у него посттравматическое стрессовое расстройство.

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