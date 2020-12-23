Сообщил о монетизации Telegram Павел Дуров. Появятся платные функции?

Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей

Мессенджер Telegram c 2021 года будет монетизироваться за счет платности новых функций, при этом текущие сервисы останутся бесплатными и свободными от рекламы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге.

По его словам, Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей. "На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути: начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку", — отметил он.

"Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения", — написал он.

"Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу", — отметил Дуров.

Он добавил, что не планирует продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. "Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. < …> Telegram просуществует еще долго", — считает Дуров.