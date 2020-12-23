Опубликованы сообщения об «избиении Малашенко до гематом» Божены Рынски

Малашенко был найден мертвым 25 февраля в своем доме в Испании.

Белоцерковская отметила, что публикует скриншоты сообщений из-за того, что «Божена грозится судом»

Президент издательского дома «Собака» (Санкт-Петербург) Вероника Белоцерковская опубликовала сообщения об «избиении» основателя НТВ Игоря Малашенко его супругой Боженой Рынской. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на скриншоты переписки, которые были размещены в Instagram-аккаунте Белоцерковской.

В переписке периода, когда Малашенко еще был жив, Рынска рассказала о проблемах в отношениях с ним. Белоцерковская отметила, что публикует скриншоты сообщений из-за того, что «Божена грозится судом».

«Я ж Игоря избила до кровавых гематом», — отмечается в переписке. В другом сообщении раскрывается причина: «Когда узнала, что он год назад в траст переписал треть самого дорогого актива». Также там используются выражения «старый нудный маразматик» и «придурок».

В конце марта 2020 года Божена Рынска стала матерью. Для рождения она воспользовалась услугами суррогатной матери.

В марте 2019-го она предприняла попытку самоубийства, перед которой несколько раз попадала в больницу и перенесла клиническую смерть. Рынска и Малашенко состояли в отношениях с 2011 года. Осенью 2018-го пара оформила отношения официально.

Малашенко был найден мертвым 25 февраля в своем доме в Испании. Суд заключил, что к смерти медиаменеджера привело самоубийство. Малашенко — сооснователь НТВ, один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, возглавлял штаб Ксении Собчак в рамках президентской предвыборной кампании 2018 года.