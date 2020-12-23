Отчет о лечении Навального опубликовала берлинская клиника Charite

Немецкие медики считают, что Навальному повезло вылечиться и восстановиться отчасти из-за того, что до отравления его здоровье было в хорошем состоянии и что российские врачи вовремя помогли.

Появились подробности о состоянии здоровья Навального во время отравления

Врачи берлинской клиники Charitе опубликовали в Lancet отчет о лечении Алексея Навального. Отчет опубликован по запросу издания и с согласия политика, сообщила пресс-служба больницы.

В отчете указаны симптомы, проявившиеся у пациента, описана проводившаяся диагностика и лечение и указан прогноз. Из статьи следует, что германский врач скорой помощи впервые получил доступ к Навальному на 31-й час после проявления первых симптомов.

В Charite считают, что Навальному повезло вылечиться и восстановиться отчасти из-за того, что до отравления его здоровье было в хорошем состоянии. Вероятным решающим моментом они назвали решение российских врачей об интубации и подключении к ИВЛ, принятое в пределах двух-трех часов с момента проявления первых симптомов.

В отчете упомянуто, что у Навального было выявлено заражение несколькими бактериями, которое не вызвало тяжелых последствий, а также, что на пятый день лечения у него поднималась температура. Также врачи указали на разнообразные признаки воздействия на его организм ингибитора холинэстеразы.

На 12-й день лечения Навальный смог дышать самостоятельно, а на 24-й его полностью отключили от подачи кислорода. Некоторые проблемы с владением русским языком, наблюдавшиеся у него при выписке, пропали полностью три недели спустя. На 55-й день при осмотре врачи констатировали у него почти полное восстановление неврологических, нейропсихологических и нейрофизиологических функций.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Он впал в кому на борту самолета. Его экстренно госпитализировали в токсикологическую реанимацию в Омске. 22 августа он поступил на лечение в Charitе. Врачи клиники диагностировали у него тяжелое отравление, вызванное ингибитором холинэстеразы.

По запросу Charitе германская военная лаборатория провела исследование и пришла к выводу, что против Навального использовали нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", напомнили в клинике. Эти выводы позднее подтвердили в ОЗХО.

Сейчас Навальный проходит в Германии курс реабилитации. Он говорил, что собирается вернуться в Россию, когда это позволят врачи.

В Москве придерживаются позиции, что на территории России Навального не травили: в его организме врачи из Омска и Москвы не обнаружили следов отравления, а Берлин и ОЗХО отказываются подтвердить утверждения об использовании "Новичка".

На большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что недавно опубликованное расследование по поводу предполагаемого отравления Навального – "это легализация материалов американских спецслужб", которые за всеми следят. Он напомнил, что в частности, этим занимается АНБ США, которое делает это с помощью техники. По его словам, сотрудники ФСБ и других российских спецслужб об этом знают и "пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое местопребывание". С учетом связи Навального со спецслужбами в США российские "спецслужбы должны присматривать" за ним, добавил он. "Но это не значит, что его травить нужно, кому он нужен", - отметил президент.

22 декабря пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков диагностировал у Навального манию преследования и манию величия.