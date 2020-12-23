За нападение "под кайфом" с ножом на полицейских 13 лет строго режима дал суд Новосибирска

Преступнику удалось серьезно ранить двух стражей порядка, которые попали в больницу. Но задержать наркомана им удалось.

13 лет колонии дал суд за нападение на полицейских

В Новосибирске вынесен приговор местному жителю, совершившему посягательство на жизнь сотрудников полиции, сообщила 23 декабря старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Собранные Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее неоднократно судимого 29-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Следствием и судом установлено, что 30 декабря 2019 года около 21 часа 30 минут двое сотрудников отдельной роты ППСП отдела полиции № 3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску, в ходе несения службы на основании поступившего от оперативного дежурного указания, осуществили выезд к дому 25/3 по улице Дачная в Заельцовском районе Новосибирска в целях проверки сообщения о признаках правонарушения. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили в одном из подъездов указанного дома мужчину, употреблявшего наркотические средства.

Правоохранители представились и попросили предъявить документы, удостоверяющие личность последнего. Однако мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, не желая выполнять законные требования полицейских, достал из кармана имевшийся у него туристический складной нож и нанес одному из сотрудников не менее 6 ударов в шею и по лицу, а также не менее 2 ударов по руке, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью. После чего, повалил другого сотрудника и нанес ножом не менее 6 ударов в голову и по лицу, а также не менее 2 ударов по руке и не менее 4 ударов кулаками по лицу, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.

При этом, сотрудникам полиции удалось осуществить задержание злоумышленника до момента прибытия иных сотрудников правоохранительных органов, после чего жители дома вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила сотрудников полиции в медицинское учреждение, где им своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Приговором Новосибирского областного суда мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.