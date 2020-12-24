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Самый женственный тренд зимы 2021 назвали дизайнеры

03:00 24.12.2020 Фото: instagram.com/p/CIJL0x_hhNK
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Никто не говорил, что зимой нельзя носить платья. Более того, дизайнеры создали несколько вариантов зимних платьев, в которых вы точно не замерзнете.

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Стилисты рекомендуют обратить внимание на платье в рубчик

Стилисты рекомендуют обратить внимание на платье в рубчик.
Никто не говорил, что зимой нельзя носить платья. Более того, дизайнеры создали несколько вариантов зимних платьев, в которых вы точно не замерзнете.

Одним из них стало вязаное платье в рубчик. Выбирайте такую одежду из трикотажа, с длинным рукавом и длины миди. Лучше отдать предпочтение базовым цветам - белый, черный, молочный, серый.

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Публикация от Débora Rosa (@deborabrosa)

Это платье можно украсить модными массивными цепями и поясом, чтобы подчеркнуть талию. Носить его стоит под ботильоны, высокие сапоги или берцы. Из верхней одежды лучше подобрать модный тренч или удлиненное пальто. Пуховик или дутая курточка здесь будут не в тему.

Источник: unian.net

зима мода наряд платье платье в рубчик стилисты тренд
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