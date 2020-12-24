Шепелев не показывает сыну могилу мамы - Жанны Фриске. Почему?

Сын ни разу в жизни не был на могиле у настоящей матери, а Дмитрий Шепелев даже не стремится это организовать.

Дмитрий Шепелев не позволяет сыну Платону видеться с родственниками матери

Телеведущий пытается избегать воспоминаний про бывшую возлюбленную Жанну Фриске. Но это оказывается неизбежным, так как занимается воспитанием ее сына Платона.

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев старается не афишировать личную жизнь, так как у него есть недоброжелатели. В первую очередь это семья покойной Жанны Фриске, которая постоянно стремится обвинить телеведущего в смерти их любимицы. Поэтому Дмитрий Шепелев не позволяет Платону видеться с родственниками матери.

Сейчас у ребенка есть человек, кроме отца, который позаботится о нем — это Екатерина Тулупова. Но несмотря на всю заботу, ситуация выглядит странной, потому что сын ни разу в жизни не был на могиле у настоящей матери, а Дмитрий Шепелев даже не стремится это организовать.

Охранники кладбища рассказывают, что они не видели Дмитрия Шепелева с сыном, к могиле приходят лишь поклонники и родственники певицы. А сам бывший возлюбленный бывал на месте захоронения лишь в первый год после смерти Фриске.

Напомним, мы также сообщали, что младшая сестра покойной Жанны Фриске Наталья недавно сообщила своим поклонникам, что у нее вышел новый трек, который назвала «В небо».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia)

Она исполнила песню в дуэте с неким Александром Поповым. «С 23 декабря 2020 наш новый трек «В НЕБО» можно будет услышать и скачать на всех цифровых платформах», - написала Наталья у себя на странице в Instagram.

Пользователи Сети начали комментировать песню под постом: «Наталья, что ж Вам не сидится в вашем салоне?», «Наташа, очень интересно, а где ваш Муж... Его давно не видно на ваших видео... Вы не вместе? Мы же переживаем... Вы как наша семья, всегда рядом...я имею ввиду сети...».

Источник: clutch.ua