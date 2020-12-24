Женька из "Сватов" вышла замуж: Анна Кошмал показала фото со свадьбы

"Свадьба с любимым человеком может быть только идеальной. Я очень романтичная личность. Поэтому свадьба была именно такой, как я мечтала», — призналась Анна в интервью.

Украинская актриса Анна Кошмал получила известность после выхода в свет роли сериала "Сваты"

Актриса Анна Кошмал поделилась эксклюзивным фото с торжества. Читай, чтобы узнать больше.

Украинская актриса Анна Кошмал получила известность после выхода в свет роли сериала "Сваты", где девушка сыграла роль внучки главных героев. Сейчас страница Ани в Instagram насчитывает почти 600 тысяч фолловеров, а каждая ее новая публикация получает сотни лайков и восторженных комментариев.

23 декабря, Анна опубликовала свадебное фото, на котором запечатлена с любимым мужчиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)

Отметим, актриса вышла замуж в 2017 году, а в 2018 у пары родился сын Михаил. Имя избранника Анна Кошмал держит в секрете.

«Я не скрываю, что вышла замуж. Мы расписались зимой, поскольку оба хотели устроить праздник именно в это время года. Свадьба с любимым человеком может быть только идеальной. Я очень романтичная личность. Поэтому свадьба была именно такой, как я мечтала», — призналась Анна в интервью телеканалу 1+1.

Источник: clutch.ua