Женька из "Сватов" вышла замуж: Анна Кошмал показала фото со свадьбы

Актриса Анна Кошмал поделилась эксклюзивным фото с торжества. Читай, чтобы узнать больше.
Украинская актриса Анна Кошмал получила известность после выхода в свет роли сериала "Сваты", где девушка сыграла роль внучки главных героев. Сейчас страница Ани в Instagram насчитывает почти 600 тысяч фолловеров, а каждая ее новая публикация получает сотни лайков и восторженных комментариев.
23 декабря, Анна опубликовала свадебное фото, на котором запечатлена с любимым мужчиной.
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Отметим, актриса вышла замуж в 2017 году, а в 2018 у пары родился сын Михаил. Имя избранника Анна Кошмал держит в секрете.
«Я не скрываю, что вышла замуж. Мы расписались зимой, поскольку оба хотели устроить праздник именно в это время года. Свадьба с любимым человеком может быть только идеальной. Я очень романтичная личность. Поэтому свадьба была именно такой, как я мечтала», — призналась Анна в интервью телеканалу 1+1.
Источник: clutch.ua