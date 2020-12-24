Как будут ездить автобусы и маршрутки 31 декабря и в каникулы на Новый год 2021, стало известно в Бердске

Транспорт будет работать по графику выходного дня

О работе городского общественного транспорта в новогодние праздники, сообщила "Курьер. Среда. Бердск" на оперативном штабе, начальник транспортного отдела Надежда Нятина.

-В преддверии новогодних каникул с 1 по 10 января 2021 года муниципальные автобусные маршруты будут работать по графику выходного дня. Для 6 маршрута это - воскресенье. Все остальные автобусы работают по выходному дню. Коммерческий транспорт с 1 января у нас будет работать с увеличенным интервалом движения,который составит от 7 до 15 минут, а со 2 января уже в обычном режиме. 31 декабря автобусы будут работать по графику рабочего дня, то есть в полном объеме, даже несмотря на то, если Президент сделает этот день выходным. Люди, в любом случае будут ездить по магазинам,- изрекла сегодня, 24 декабря Надежда Нятина.