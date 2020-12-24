Завели уголовное дело за продажу острова "Огуречный" на главу Искитимского района Олега Лагоду

Лагода продал остров в Новосибирском водохранилище в пять раз дешевле его стоимости. Как установила прокуратура, ещё в 2014 году Лагода, действуя от имени администрации Искитимского района Новосибирской области, заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор купли-продажи и предоставил им в собственность остров в Новосибирском водохранилище.

Глава попался на незаконной продаже острова

Завели уголовное дело в отношении главы Искитимского района Олега Лагоды. Как сообщает Генеральная прокуратура, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

По данным ведомства, Лагода продал остров в Новосибирском водохранилище в пять раз дешевле его стоимости. Как установила прокуратура, ещё в 2014 году Лагода, действуя от имени администрации Искитимского района Новосибирской области, заключил с членами дачного некоммерческого товарищества договор купли-продажи и предоставил им в собственность остров в Новосибирском водохранилище. Общая площадь земли составила 175 тыс. кв. метров.

- Как показала проверка, границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена. Кроме того, земельный участок был предоставлен товариществу для использования в целях, не предусмотренных правилами землепользования и застройки муниципального образования, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.