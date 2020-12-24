Кто рискует потерять обоняние при коронавирусе, ответил врач

Врачи объяснили связь между потерей обоняния и течением коронавируса

Пациенты с легким течением коронавируса чаще жалуются на потерю обоняния и вкусов, чем те, кто переносит болезнь в тяжелой форме, заявили в Роспотребнадзоре. Врачи, ежедневно работающие с зараженными, подтверждают такую закономерность. Они пояснили «Газете.Ru», что указанные симптомы в первую очередь говорят о поражении нервной системы, в то время как у тяжелых пациентов в наибольшей степени страдают легкие.

Потеря обоняния и вкуса может служить сигналом для определения того, в какой форме протекает коронавирус. На такую закономерность обратила внимание замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Действительно, при легких случаях заболевания пациенты чаще жалуются на потерю обоняния. Зачастую внимание пациентов, у которых нет лихорадки, одышки, изнуряющего кашля, сконцентрировано именно на этом», — заявила эксперт «Российской газете».

Подобную закономерность наблюдает и врач-эпидемиолог Ксения Шорикова. «Люди, у которых тяжелое проявление коронавирусной инфекции — наличие одышки, чувства нехватки воздуха и других жалоб — они просто не обращают внимания на потерю обоняния, так как у них есть другие более серьезные жалобы», — рассказала собеседница.

Проанализировав жалобы пациентов, пришел к схожему выводу и иммунолог Владимир Болибок. «Чаще всего, пациенты, перенесшие ковид, называют в качестве основных симптомов потерю обоняния и вкуса, а потом выясняется, что у них не было ни температуры, ни одышки. На мой взгляд, когда человек болеет в тяжелой форме, подключен к аппарату ИВЛ и борется за жизнь, он просто не обращает внимание на такие незначительные симптомы», — сказал он.

Однако терапевт Тина Петровская не согласна с коллегами – по ее словам, тяжелые пациенты жалуются на отсутствие вкуса и запахов с той же частотой, что и люди, переносящие коронавирус в легкой форме. Продолжительность сохранения этого симптома зависит от степени поражения центральной нервной системы, которую атакует вирус.

При этом у большинства тяжелых пациентов, которым приходится оставаться в больницах под наблюдением врачей, основной удар приходится не на нее.

«Ковид влияет на разные органы в плане осложнений. Снижение обоняния и отсутствие вкуса – это больше про поражение центральной нервной системы. Пациенты, у которых подверглась осложнениям именно она, также сообщают об апатии, депрессивном состоянии, — объяснила врач. — Те, у кого осложнения от вируса проявляются более явно, чаще всего страдают от поражения легочной системы. Это как раз развитие пневмонии, от которой и страдают в большинстве своем все «тяжелые» пациенты, а также кожный и кишечный синдромы».

Тем не менее, полагаться только на эти симптомы при определении формы течения вируса нельзя, так как состояние может ухудшиться в любой момент, считает инфекционист Анна Баландина. По словам врачей, у части больных, госпитализированных впоследствии с вирусной пневмонией, на начальных этапах были признаки ОРВИ – легкая лихорадка, недомогание и как раз потеря вкуса и обоняния.

«Закономерность, обозначенная Роспотребнадзором, действительно прослеживается, однако я бы не стала на нее ориентироваться», — подчеркнула медик.

Как ранее установили испанские ученые из Барселонского университета, при ковиде потере обоняния и вкуса обычно предшествуют сухость и неприятные ощущения в носоглотке. О них заявили порядка 70% участников исследования, проведенного врачами. Такие симптомы продолжались около 12 дней, совпадая по времени с потерей обоняния и вкуса или же предшествуя ей.

По мнению специалистов, подобная реакция организма связана с поражением Sars-CoV-2 эпителия носоглотки. Это происходит из-за того, что ковид атакует бокаловидные клетки, разбросанные по эпителию дыхательного и кишечного трактов. Эти клетки выделяют фермент-рецептор, с которым соединяется белок вируса, позволяющий ему проникать в здоровые клетки человеческого организма.

Они же продуцируют муцины — компонент слизи, выделяемой для защиты дыхательных путей от вирусов.

Потеря обоняния может быть связана с тем, что пораженные коронавирусом клетки перестают выделять такую слизь, которая в свою очередь нужна для получения информации одорантов — веществ, отвечающих за запахи.

«Наличие этих назальных ощущений может быть принято во внимание как для диагностики, так и для целей социального дистанцирования, особенно в <…> нетяжелых случаях», — указано в статье ученых.