Как украли $1 млн из здания МИД России, поведал сосед подозреваемой по даче

Крупная сумма была отправлена из Ирана, речь идет о средствах, полученных за консульские услуги. Деньги находились в коробке из-под водки "Абсолют". Туда их сложил посол РФ в присутствии главбуха посольства.

Сосед рассказал о подозреваемой в краже 1 млн долларов из МИД РФ

Москвич Валерий Вуколов рассказал о женщине, подозреваемой в краже более $1 млн из главного здания Министерства иностранных дел России. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчина является соседом по даче ведущего специалиста-эксперта Валютно-финансового департамента (ВФД) внешнеполитического ведомства РФ Натальи Агальцовой, которую подозревают в присвоении крупной денежной суммы. Незадолго до задержания женщина вместе со своим сожителем оставила у Валерия Константиновича картонную коробку. Впоследствии при обысках правоохранители обнаружили в коробке сейф с деньгами, где лежали чуть более 148 тыс. долларов. Агальцова уверяет, что отдала соседу на хранение свои личные деньги, которые она накопила за 17 лет работы в дипломатическом ведомстве.

"Мне позвонил Вася, кажется, или Наташа, я не помню. Сказали, что они заедут. Передали какую-то коробочку, я не знаю, для чего, может, они в ресторан собирались пойти или еще что-то. Картонная коробка. Понятия не имею, что там было, до сих пор не знаю", – рассказал Вуколов.

По словам мужчины, он не интересовался, что лежит в коробке:

"Я особо не спрашивал, они подъехали и спросили: "Можно у тебя оставить?" Я говорю: "Ну, оставьте". Несколько дней у меня была".

Вуколов говорит, что впоследствии эта коробка была изъята правоохранителями. Мужчина отметил, что при нем ее не открывали:

"Забрали товарищи из органов, а кто – я не помню".

Валерий Вуколов рассказал, что Наталья Агальцова и ее сожитель, которые оставили у него коробку, давно живут вместе:

"У них очень хорошие отношения. У них никогда не было никаких проблем между собой. Живут как все".

Валерий Константинович отметил, что Агальцова и ее возлюбленный не говорили ему, что собираются куда-то переехать, и не жаловались на какие-либо проблемы.

Это история произошла год назад. Крупная сумма в долларовом эквиваленте в МИД РФ была отправлена из Ирана, речь идет о средствах, полученных за консульские услуги. 1,5 млн долларов находились в коробке из-под водки "Абсолют". Туда их сложил посол Российской Федерации в присутствии главбуха посольства и еще нескольких специалистов. Впоследствии посылка, прибывшая в столицу РФ из Тегерана через дипломатическую курьерскую службу МИД России, была передана ведущему специалисту-эксперту Валютно-финансового департамента (ВФД) внешнеполитического ведомства РФ, 49-летней Наталье Агальцовой.

19 декабря 2019 года женщина не вышла на работу. В этот день должна была пройти инкассация. После проведения ревизии была выявлена крупная недостача: 20 065 462 рубля 15 копеек и 745 735 долларов и 22 цента (по курсу на 20.12.2019 – 46 629 541). Общий ущерб составил 1 066 638 долларов, или 66 695 003 рубля. 20 декабря Агальцова была задержана. По словам специалиста ВФД, в середине декабря ее попросили сформировать сумму в 422 тыс. долларов для отправки в одно из зарубежных посольств. Она сформировала требуемую сумму частично из денег, пришедших из Ирана, частично из других средств, находившихся в кассе. 16 декабря, как уверяет Агальцова, она, готовясь к сдаче денег в банк, обнаружила, что в коробке, привезенной из Ирана, пачки со стодолларовыми купюрами лежат только в верхнем ряду, а ниже находятся "куклы": в них только верхние купюры стодолларовые, а все остальные – по 1 доллару. Еще ниже, по словам Натальи, лежали пачки купюр исключительно по 1 доллару. Наталья уверяет, что, паникуя, взяла 20 млн рублей из кассы, чтобы покрыть недостачу. Якобы эти деньги она обменяла в двух обменных пунктах на доллары – вышло 300 тысяч. Остатки, по ее словам, она собиралась покрыть за счет накоплений (200 тыс. долларов) и кредита в 3 млн рублей. В этот день Агальцова не смогла оформить кредит. С ее слов, осознав, что ее ждет недостача, она решила свести счеты с жизнью, но перед этим ей нужно было закрыть вопрос с наследством в виде дачи.

Сожитель Агальцовой, Василий Маковоз, рассказал, что возлюбленная приехала на дачу поздно вечером 18 декабря: якобы она заявила, что у нее проблемы на работе, и сказала, что ей нужно спрятать 20 тысяч долларов и переоформить дачу на общую знакомую – Галину З. Василий якобы позвонил соседу по даче Валерию Вуколову и попросил оставить у себя на хранении коробку. Впоследствии Валерий Константинович взял на хранение коробку, в которой лежал сейф с деньгами.

Отметим, что сама Агальцева говорит, что соседу были переданы не 20, а 200 тысяч долларов. На этих же цифрах пара настаивала на очной ставке. В сейфе, который 21 декабря изъяли у соседа по даче и вскрыли в присутствии полицейских, нашли 148 800 долларов.

На данный момент Наталья Агальцева и ее сожитель Василий Маковоз на свободе. Мужчина перестал быть подозреваемым, он проходит по делу как свидетель. Агальцова содержалась под стражей, потом была переведена под домашний арест. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Дело переквалифицировали со статьи 158 УК РФ (кража) на статью 160 (присвоение или растрата). Наказание, которое предполагает эта статья, точно такое же, как у 158-й: до 10 лет лишения свободы