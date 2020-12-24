Годом науки и технологий объявил 2021-й в России президент Путин

Об этом глава государства заявил на заседании попечительского совета МГУ им. Ломоносова, оценив весомый вклад в развитие страны научных достижений.

Заседание попечительского совета МГУ прошло под председательством Путина

Под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции 24 декабря состоялось заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Как сообщает сайт Кремля, глава государства предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий.

Дословно

"Вызов эпидемии, с которым столкнулась цивилизация, очень чётко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни человека. А что это такое – нам хорошо известно: это здравоохранение, образование, экология, наука и технологии, ценность труда людей, которые посвящают себя этой работе, выполняют свой профессиональный долг, идут часто непроторённой дорогой и обогащают сами себя и нас новыми знаниями, передают их молодым поколениям.

Такой вклад в развитие страны, конечно же, заслуживает особого общественного и государственного признания. Я сейчас подвожу к том, что хотел бы сказать в заключение. Мы говорили об этом в том числе в ходе встреч с представителями нашей высшей школы.

Поэтому хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ – университета мирового уровня, которым все мы гордимся, – предложить объявить в России наступающий, 2021 год Годом науки и технологий", - высказался президент.