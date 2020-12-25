Перевернулся пассажирский автобус на трассе Р-22. Есть пострадавшие, трое погибли

Среди пострадавших трое детей, один тяжелый - мальчик, около 10 лет.

Среди пострадавших трое детей, один тяжелый - мальчик, около 10 лет

Трое детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Рязанской области, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Скопинского района.

Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По данным ЕДДС, погибли четыре человека, пострадали 13. МЧС сообщало, что погибли трое, 12 человек пострадали.

"Среди пострадавших трое детей, один тяжелый - мальчик, около 10 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие доставлены в Скопинский межрайонный медицинский центр.

Источник: РИА Новости