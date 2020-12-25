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Гороскопы / Общество

Точные реккомендации от астрологов на 2021 год каждому знаку зодиака

20:50 25.12.2020 Фото: pixabay.com
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Многим Тельцам откроется перспектива в новой профессии. Не бойтесь сменить место работы или сферу деятельности.

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Гороскоп на 2021 год

ОВЕН.

Самостоятельность и активность помогут в полную силу развернуть ваш интеллект и найти практическое применение многочисленным увлечениям. Любая двойная игра может свести на нет ваши заслуги. Усложнятся взаимоотношения с представителями власти, влиятельными людьми. Романтические увлечения станут причиной семейных конфликтов и недоразумений. Внедряйте в жизнь новые методики, технологии. Тем, кто в этом преуспеет, предстоящий год сулит удачу и хорошие заработки.

ТЕЛЕЦ.

Многим Тельцам откроется перспектива в новой профессии. Не бойтесь сменить место работы или сферу деятельности. Родственные обязанности, проблемы с детьми будут для вас непростыми. Удача ждет тех, кто привлечет к своему делу как можно больше единомышленников, поклонников. Удачны дальние поездки, переезды на другое место жительство, которое находится далеко от прежнего жилья.

БЛИЗНЕЦЫ.

Судьба наградит Близнецов, если они откажутся от привычной размеренности, проявят активность и творческое отношение к своей деятельности. Предстоящий год откроет хорошие перспективы для активного продвижения ваших идей. Хорошее время для получения новой профессии, второго специального образования. Избегайте резких перемен в личной жизни.

РАК.

Настойчиво ищите первопричины событий, которые вас интересуют. Наиболее удачный год для тех Раков, которые тем или иным способом связаны с деньгами других людей или общими финансами. Предстоит очень много различных мистических совпадений. Обратите внимание на свое здоровье. От своевременности лечения будет многое зависеть.

ЛЕВ.

2021 год для Львов пройдет в постоянной заботе о здоровье своем и близких. Не берите на себя больше, чем можете физически вынести. Не рекомендуется в этом году переходить на другую работу. Лучше сохранить старую, даже если она вас не очень устраивает. Тем, кто ищет спутника жизни, следует учесть, что небесами будет освящен тот союз, который полон глубоких чистых и серьезных помыслов. Тем, кто считается только со своими желаниями, придется столкнуться со значительными трудностями.

ДЕВА.

В работе Дев ждут серьезные изменения. Действуйте инициативно, и ваш труд будет оценен по достоинству. Внутреннее одиночество, отсутствие веры в успех - знаки больших неприятностей. Звезды советуют быть осторожными в тех направлениях, в которых вы не можете быть полностью компенсированы. Основные силы направьте на решение повседневных вопросов. Запущенные формы заболеваний приведут к проблемам. Лучше не доводить до этого, вовремя принимать необходимые меры.

ВЕСЫ.

Ожидается всплеск творческой активности, появление новых идей. Романтические приключения могут многих выбить из привычной колеи. Этот год не особенно благоприятен для построения дальнейших планов или каких-либо серьезных изменений в жизни. Научитесь хорошо, активно отдыхать, а не просто проводить время в праздности.

СКОРПИОН.

Тем, у кого до сих пор жизнь протекала в одиночестве, необходимо серьезно задуматься о создании семьи. Судьба потребует от вас инициативы, самостоятельности, решительности. Важно грамотно и гармонично распределить время между домом и работой. При возникших трудностях важно как можно глубже проникнуть в их суть.

СТРЕЛЕЦ.

Для того, чтобы год был успешным, следует полностью использовать наработанный потенциал. Проверенный годами опыт в отношении поведения окружающих может подвести. Особенно внимательными и осторожными должны быть те Стрельцы, жизнь и деятельность которых связана с другими странами. Для многих этот год будет удачен для совместных проектов с родственниками. Увеличена вероятность материальных неурядиц. Проявите экономность и расчетливость.

КОЗЕРОГ.

Все жизненные изменения старайтесь проводить мягко, без конфликтов и ненужной суеты. Избегайте любых долговых обязательств. Путь для достижения личных высот не должен нести разрушение для окружающих. Опираясь на жизненные ценности и житейский опыт, многие Козероги убедятся в ненадежности тех, кому оказывали покровительство или помощь.

ВОДОЛЕЙ.

Внутренний мир Водолеев претерпит изменения. Стремление к обновлению будет притягивать внимание к новым делам и новым людям. Можно стать членом какого-либо общества, союза, перейти на другую работу или изменить отношения в прежнем коллективе. Бессистемность в делах приведет к проблемам. К концу года возможна повышенная активность конкурентов, недоброжелателей. Будьте к этому готовы.

РЫБЫ.

Многие Рыбы изменят свои убеждения под давлением окружающей действительности. Для тех, кто в прежнем темпе и с прежним рвением предан работе, увеличена вероятность надрыва здоровья. Задумайтесь о бренности всего земного. Летний период подарит вам много неожиданностей и романтических историй. Коллективные развлечения, занятия спортом, пешие походы восстановят здоровье и вернут силы.

Источник: astroguide.ru

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