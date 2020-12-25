Как сделать денежный талисман на стабильное финансовое положение

До того как узнать, как самому сделать талисман на деньги, важно разобраться в том, что же это вообще такое, и как он работает. Вообще, талисманом является вещь, которая заряжена положительной энергетикой.

Для привлечения денег талисманы могут, по сути, быть абсолютно любыми

Если у вас не такое стабильное финансовое положение, как хотелось бы, и с деньгами имеются проблемы, то, конечно, следует прикладывать определенные усилия для того, чтобы изменить положение в лучшую сторону.

Не помешает иметь талисман на деньги. Только как сделать такую вещь?

До того как узнать, как самому сделать талисман на деньги, важно разобраться в том, что же это вообще такое, и как он работает. Вообще, талисманом является вещь, которая заряжена положительной энергетикой. Конечно, некоторые считают, что всё это полный бред. Но давно доказано известно, что предметы могут хранить энергию, при этом, как положительную, так и отрицательную. А ведь если очень сильно чего-то хотеть и «сообщать» вещи о своих желаниях, то она такую энергетику переймёт и будет её вносить в жизнь человека, который сам сделал и зарядил свой талисман.

Даже врачи знают об эффекте плацебо, посредством которого даже простая аскорбиновая кислота может излечить от ряда заболеваний, если больной твёрдо и свято верит в собственное излечение. Настрой – всего лишь половина успеха. Аналогично и с талисманом.

Важные правила по изготовлению талисманов:

Выбор. Для привлечения денег талисманы могут, по сути, быть абсолютно любыми. Конечно, довольно логично, что выбрать в таком случае лучше всего монетку, ведь она - денежный элемент. Но вполне подойдёт и другой предмет: камень со значимым для вас изображением, мешочек с заряженным песком, браслет. Подойти к выбору материала для вашего талисмана важно со всей ответственностью, руководствуйтесь интуицией и ощущениями (к талисману как говорится, должна «лежать душа»).

Производство талисмана. Есть определённые денежные символы и знаки, способствующие привлечению к человеку финансов. Поэтому, к примеру, можно на дощечке или камне сделать изображение подобного знака. Такой талисман иметь будет хорошую силу.

Очищение. Если для изготовления вашего талисмана вещь найдена на улице, то логичнее всего, ранее она принадлежала кому-то еще, а значит, она его энергетику в себе хранит, причем, возможно даже негативную. По этой причине очень важно такую энергию «снять». Это можно сделать, например, сходив в церковь с вещью, а потом, окунув её в святую воду (и там оставив на ночь) и прочитать над ней «Отче наш».

Заряд. Для изготовления талисмана на привлечение материальных благ своими руками, его правильно нужно зарядить. Во-первых, это лучше делать в фазу, когда луна растет на неделе, исключая лишь понедельник. Важен сам настрой. Так, если вы не будете верить в силу своей мысли, то и не стоит вовсе начинать заряжать свою вещь, так как вряд ли что-то из этого выйдет.

1. Чтобы сделать талисман нам потребуется: свеча, медная монета неглубокая прозрачная миска и свежая вода. В миску наливаем чистой воды, после чего туда бросаем монетку. Далее необходимо зажечь свечу и плавящимся воском капать прямо на монету, произнося: «Как в твердое мягкое обращается, так приумножится и утвердится богатство мое. От недели к недели, от дня ко дню, из года в год, от сей минуты, и до скончания веков. Да будет так. Аминь (повторить 3 раза)». В итоге монета с одной стороны будет облеплена воском. Далее человек, изготавливающий талисман, в течение пяти минут пусть представляет свою удачную жизнь, будущие блага, которыми он обладает при достаточном количестве денег. Подобный талисман кладут в кошелёк (лучше в отдельный кармашек) и носят всегда с собой.

2. Для изготовления талисмана, приносящего своему владельцу деньги, требуется взять материал для его изготовления, ручку, карандаш или маркер. Относительно материала, то это будет что угодно, на чём вы можете рисовать: дощечка, камень, бумага или ткань. Сначала сядьте, успокойтесь, закройте свои глаза и представьте свое будущее и необходимые материальные блага. После чего, открыв свои глаза, вы должны нарисовать знак, который придёт в вашу голову первым. Также вы можете использовать с древних времён известные рунические символы, с проверенной веками силой. Правда для действия силы такого талисмана требуется какое-то время (1-2 недели), важно его постоянно брать с собой, прячьте его в укромное место (к примеру, в какой-нибудь внутренний карман).

3. Вот еще один талисман. Для которого нам потребуются: волосы человека, который талисман изготавливает, свеча, монетка, а также шерстяная зелёная нить. Итак, требуется взять несколько волос и используя воск, их прикрепить к монетке. Далее нужно сесть в гордом одиночестве в спокойное место, взять монетку и на нее наматывать нитки. В это время важно представлять деньги, которые придут непременно в будущем, все грядущие материальные блага. Когда небольшой клубок смотан, нить нужно обрезать и затем закрепить. Такой талисман вы можете спрятать дома в укромном месте или носите его с собой.

4. Чтобы изготовление последнего приведенного здесь денежного талисмана прошло с успехом, возьмем: траву шалфея, денежную купюру, зелёную нить, а также свечу и ручку. Сначала выберем подходящую купюру. Это лучше всего делать по номеру. Он может являться цифрами даты рождения или содержать просто любимые числа. Когда будет выбрана купюра, нужно на ней нарисовать один из денежных рунических знаков. После чего купюра сворачивается в трубочку и с помощью зелёной нити перевязывается, а внутрь кладут траву шалфея. Далее оба конца получившейся у вас трубочки запечатать нужно растопленным воском (лучше всего от зелёной свечи). Этот талисман убираем в такое местечко, в котором его никто кроме вас не найдет.

Храните и оберегайте эту вещицу, так как лишь в таком случае она сможет принести в вашу жизнь деньги.

Остаётся только добавить, что талисманы на привлечение денег будут действовать только если искренне верить в их силу, а также прилагать всевозможные усилия направленные на улучшение своего материального состояния.

Источник: astroguide.ru