Суд приговорил к 15 годам колонии экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна

Кроме того, бывшему чиновнику придется заплатить штраф в 49 млн рублей. Его признали виновным во взятках.

Защита будет обжаловать обвинительный приговор

Подольский городской суд Московской области приговорил к 15 годам колонии и штрафу в размере 49 млн рублей бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Шестуна виновным. Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также

назначить подсудимому штраф в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года", - огласила приговор судья Татьяна Юферова. Всего на оглашение приговора объемом более 500 страниц ушло пять дней.

Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей, а также взыскать с него 64 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил. Защита перед началом оглашения заявляла, что обжалует обвинительный приговор. Это подтвердила и жена обвиняемого, Юлия Шестун.

"Конечно, обжалуем", - сказала она. "Критическое отношение к нашим показаниям и показаниям наших свидетелей - это предвзятость суда", - отметила в свою очередь адвокат Людмила Сметанина, подтвердив намерение подать апелляционную жалобу.

Данные следствия

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, доказательства, собранные следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора Шестуну. По версии следствия, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, через доверенных лиц он создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

С 2008 по 2011 годы Шестун совместно с Криводубским и Самсоновым незаконно приобрели право собственности на четыре земельных участка, расположенных в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского муниципального района Московской области площадью 10 гектаров, причинив ущерб бюджету в особо крупном размере на сумму более 64,5 млн рублей. Для этого они использовали аффилированное им ООО "Центр". Преступная схема состояла в том, что первоначально земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней строилась небольшая хозяйственная постройка. После оформления права собственности на землю ее перепродавали.

В ходе расследования получены доказательства фактического владения Шестуном, Криводубским и Самсоновым имуществом на сумму около 3,2 млрд рублей (по кадастровой стоимости), оформленного как на них, так и на членов их семей, родственников, аффилированных юридических и физических лиц. При этом некоторые из них даже не были осведомлены о количестве оформленного на их имя объектов недвижимости. Собранные следствием доказательства положены в основу исков Генеральной прокуратуры, которые удовлетворены судами и имущество взыскано в доход государства.

Кроме того в 2010 - 2011 годах Шестун, используя свои служебные полномочия в корыстных целях, организовал и провел силами районной администрации неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта с целью установления сумм поступления и расходования денежных средств. Получив необходимую информацию, фигурант предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство и попустительство по службе фактическому руководителю этой организации. В период с 2012 по 2018 год через посредника указанный представитель передала Шестуну в качестве взяток денежные средства в сумме порядка 9,4 млн рублей, а также приобрела для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование стоимостью более 500 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма взятки за указанный период составила свыше 9,9 млн рублей.

"Расследование уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную длящимся характером совершенных преступлений, необходимостью проведения трудоемких судебных экспертиз, среди которых почерковедческие, землеустроительные, установления местонахождения и допроса значительного количества лиц - 215 свидетелей. Таким образом, материалы уголовного дела составили 176 томов", - отметили в пресс-службе СК.

Остальные фигуранты уголовного дела - Борис Криводубский и Сергей Самсонов - объявлены в международный розыск. Кроме того, Одинцовский городской суд Московской области ранее вынес приговор в отношении Сергея Илюхина, признанного виновным в фальсификации доказательств по делу об изъятии имущества у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна (ч. 1 статьи 303 УК РФ), и назначил ему наказание в виде штрафа.