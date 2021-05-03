Что можно сажать с 1 по 15 мая 2021, если стоит теплая погода?
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Что можно сажать с 1 по 15 мая 2021, если стоит теплая погода?

7:20:585/3/2021Фото: Pixabay
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Правильно распределить по дням виды дачных работ поможет лунный календарь, потому что для каждой культуры есть свои благоприятные дни.

рассада
В мае можно высаживать довольно много культур

В мае огородников ждет много работы. Это и высадка в теплицы, в южных теплых регионах - высадка прямо в грунт, посадка цветов, перекапывание будущих грядок, посевы моркови и свеклы - работы невпроворот.

Правильно распределить по дням виды дачных работ поможет лунный календарь, потому что для каждой культуры есть свои благоприятные дни.

Больше всего благоприятных дней в мае для высадки капусты: 1, 2, 5-7, 15 мая.

Перцы, баклажаны, зелень, огурцы и томаты можно высаживать 5, 6, 7 и 15 мая.

Лук и картофель: 1, 2, 5, 6 и 7 мая.

Чеснок: 1 и 2 мая.

Смородина, крыжовник, клубника и земляника: 1, 2, 5, 6, 7, 15 мая.

Малина и ежевика: 5, 6, 7, 15 мая.

Плодовые деревья: 1 и 2 мая.

Виноград: 5, 6, 7, 15 мая.

Самые неблагоприятные дни для работ в мае являются 10, 11 и 12 мая.

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