Что можно сажать с 1 по 15 мая 2021, если стоит теплая погода?

В мае огородников ждет много работы. Это и высадка в теплицы, в южных теплых регионах - высадка прямо в грунт, посадка цветов, перекапывание будущих грядок, посевы моркови и свеклы - работы невпроворот.
Правильно распределить по дням виды дачных работ поможет лунный календарь, потому что для каждой культуры есть свои благоприятные дни.
Больше всего благоприятных дней в мае для высадки капусты: 1, 2, 5-7, 15 мая.
Перцы, баклажаны, зелень, огурцы и томаты можно высаживать 5, 6, 7 и 15 мая.
Лук и картофель: 1, 2, 5, 6 и 7 мая.
Чеснок: 1 и 2 мая.
Смородина, крыжовник, клубника и земляника: 1, 2, 5, 6, 7, 15 мая.
Малина и ежевика: 5, 6, 7, 15 мая.
Плодовые деревья: 1 и 2 мая.
Виноград: 5, 6, 7, 15 мая.
Самые неблагоприятные дни для работ в мае являются 10, 11 и 12 мая.