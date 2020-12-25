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Спасатели Бердска получили благодарность накануне профессионального праздника

22:10 25.12.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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27 декабря исполняется 30 лет с момента образования МЧС в Российской Федерации и отмечается день спасателя.

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Жанна Шурова вручила Бердскому ПСО благодарственные письма администрации города

Вице-мэр Бердска по соцвопросам Жанна Шурова в пятницу поздравила Бердский поисково-спасательный отряд МЧС России с профессиональным праздником.

27 декабря исполняется 30 лет с момента образования МЧС в Российской Федерации и отмечается день спасателя. Накануне праздника заместитель главы Бердска Жанна Шурова поздравила Бердский поисково-спасательный отряд МЧС России с профессиональным праздником и вручила благодарственные письма администрации города Бердска.

- Вы те люди, которые первые сталкиваются с бедой, вы приходите на помощь, какой бы она ни была. И я хочу попросить вас, когда идете на задание, думайте о тех, кто вас ждет дома. Вы нам очень дороги. Желаю процветания, новых идей и проектов. Мы гордимся вами!, - поздравила спасателей Жанна Сергеевна.

Также Жанна Шурова вручила Бердскому поисково-спасательному отряду МЧС России благодарственные письма администрации города, сообщили в пресс-центре мэрии.

благодарность МЧС России поисково-спасательный отряд праздник Жанна Шурова
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