25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Анастасия Приходько вызвала полицию на собственную дочь-подростка

04:00 26.12.2020 Фото: instagram.com/p/CJDkmwsnQDI
0

"Мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок! Вот молодцы, и прям гордость за нашу полицию", - написала певица.

% name% title
Приходько вызвала полицейских, чтобы те поговорили с ее старшей дочерью

Приходько вызвала полицейских, чтобы те провели воспитательный разговор с ее ребенком.

Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что вызывала полицию домой.

Оказывается, Приходько вызвала полицейских, чтобы те поговорили с ее старшей дочерью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

"Спасибо огромное, что сегодня я обратилась в полицию, и они приехали и провели беседу со старшей дочерью... И объяснили, что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок! Вот молодцы, и прям гордость за нашу полицию", - написала певица.

Также она добавила, что в Америке вызывают полицию, когда нужно кошку с дерева снять, или разогнать молодежь с "тусовки".

"Вот в Америке звонят в полицию и говорят что надо снять кошечку с дерева или провести беседу с подростками... И полиция всегда рада помочь. О! Или моё любимое, когда приезжает полиция в момент молодежных вечеринок и все сразу от страха расходятся по домам", - добавила Приходько.

Источник: unian.net

воспитание вызвала полицию звездные дети певица полиция старшая дочь Анастасия Приходько Instagram
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам нужна помощь полиции в воспитании ребенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Анастасия Приходько вызвала полицию на собственную дочь-подростка
04:00 26-12-2020
Анастасия Приходько вызвала полицию на собственную дочь-подростка
Определяем тип сексуального темперамента: 4 типа сладострастности
03:05 26-12-2020
Определяем тип сексуального темперамента: 4 типа сладострастности
73-летняя София Ротару на новом фото выглядит словно подросток
02:00 26-12-2020
73-летняя София Ротару на новом фото выглядит словно подросток
Что строго нельзя делать в Ведьмов день 26 декабря 2020 года?
01:00 26-12-2020
Что строго нельзя делать в Ведьмов день 26 декабря 2020 года?
Главные правила курортного романа
23:20 25-12-2020
Главные правила курортного романа
Женское одиночество: Причины и как это исправить
22:50 25-12-2020
Женское одиночество: Причины и как это исправить
Новый вид обмана: Мошенники для отъема денег используют новейшие технологии 1
22:29 25-12-2020
Новый вид обмана: Мошенники для отъема денег используют новейшие технологии
Как прочитать линию брака и детей по руке? Просто о хиромантии
22:20 25-12-2020
Как прочитать линию брака и детей по руке? Просто о хиромантии
БердскСпасатели Бердска получили благодарность накануне профессионального праздника
22:10 25-12-2020
Спасатели Бердска получили благодарность накануне профессионального праздника
Утвержден рост тарифов ЖКХ на 2021 год в Новосибирской области 2
21:51 25-12-2020
Утвержден рост тарифов ЖКХ на 2021 год в Новосибирской области