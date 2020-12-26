Анастасия Приходько вызвала полицию на собственную дочь-подростка

Приходько вызвала полицейских, чтобы те провели воспитательный разговор с ее ребенком.
Украинская певица Анастасия Приходько опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что вызывала полицию домой.
Оказывается, Приходько вызвала полицейских, чтобы те поговорили с ее старшей дочерью.
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"Спасибо огромное, что сегодня я обратилась в полицию, и они приехали и провели беседу со старшей дочерью... И объяснили, что мир не состоит из розовых пони, тиктока, и фиалок! Вот молодцы, и прям гордость за нашу полицию", - написала певица.
Также она добавила, что в Америке вызывают полицию, когда нужно кошку с дерева снять, или разогнать молодежь с "тусовки".
"Вот в Америке звонят в полицию и говорят что надо снять кошечку с дерева или провести беседу с подростками... И полиция всегда рада помочь. О! Или моё любимое, когда приезжает полиция в момент молодежных вечеринок и все сразу от страха расходятся по домам", - добавила Приходько.
Источник: unian.net