Видео ЧП с пассажирским Boeing в аэропорту Внуково появилось в Сети

Почему лайнер выкатился за взлетно-посадочной полосы, выяснит специальная комиссия. Также проверку организовали прокуратура и Следственный комитет.

Пассажиры не пострадали и сами покинули борт, помощь спасателей никому не понадобилась

Видео того, как во Внуково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, появилось в сети. Лайнер прибыл в Москву из Нерюнгри (Якутия).

«Пассажирский самолет Boeing Нерюнгри - Москва выкатился за ВПП во Внуково, пострадавших нет», - сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Самолет принадлежит авиакомпании «Якутия», рассказали агентству в аэропорту. Все, кто был на борту, самостоятельно вышли, багаж выгрузили, а воздушное судно отбуксировано на рулежную дорожку. Потом его отправят на назначенное место стоянки.

В воздушной гавани уточнили, что помощь спасателей никому не понадобилась.

Во Внуково уточнили, что «коэффициент сцепления в аэропорту соответствует необходимым требованиям». Почему лайнер выкатился за ВПП, выяснит специальная комиссия. Также проверку организовала Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте и Следственный комитет.

Ранее в московском аэропорту «Шереметьево» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Борт должен был лететь из Москвы в Самару. По предварительным данным, Sukhoi Superjet 100 находился на полосе для руления. Не исключено, что пилот не рассчитал радиус поворота и воздушное судно пересекло полосу, выкатившись с асфальта на грунт.