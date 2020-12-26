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"Ковидные паспорта" хотят ввести в России для поставивших прививку от коронавируса

15:23 26.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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"Ковид-паспорта" - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, поддержал идею Гинцбург.

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Сведения о наличии прививки от коронавируса может перерасти в отдельный документ

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал введение "ковид-паспортов" правильным решением.

"Ковид-паспорта" - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле. Пациентам ставятся две прививки, вторая - спустя три недели после первой.

вакцинация документ ковид-паспорт Александр Гинцбург
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От редакции

Где может пригодиться такой документ?

Сергей, 26 декабря 2020 16:36
Мошенники в белых халатах. Даже хуже - фашисты, н6амеренные превратить страны в концентрационные лагеря.

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