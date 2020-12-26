"Ковидные паспорта" хотят ввести в России для поставивших прививку от коронавируса

Сведения о наличии прививки от коронавируса может перерасти в отдельный документ

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал введение "ковид-паспортов" правильным решением.

"Ковид-паспорта" - совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле. Пациентам ставятся две прививки, вторая - спустя три недели после первой.