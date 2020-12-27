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Лютые морозы ослабнут в Бердске 27 декабря 2020? Что обещают синоптики на последнее воскресенье года

08:13 27.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Заметное потепление ожидается в ближайшее время. Столбик термометра резко упадет и пойдет снег.

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Морозный туман сковал Бердск в конце декабря 2020

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки в Новосибирской области будет малооблачно, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 0-5 м/с.

Температура воздуха ночью -41, -46 °С, местами -34, -39 °С, днем -33, -38 °С, местами -25, -30 °С.

В Бердске днем 27 декабря столбик термометра подскочит до -36-33 градусов. Будет безветренно и безоблачно. Световой день в последнее воскресенье 2020 года составит 7 часов и 15 минут.

Такая же погода ожидается в ночь на понедельник. 28 декабря ослабление морозов ожидается к вечеру - до 22 градусов ниже нуля, как обещают синоптики. А во вторник, 29 декабря, предполагается потепление - выше минус 20, а вечером пойдет снег.

гидрометцентр морозы потепление синоптики снег
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