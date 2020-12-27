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В захламленном доме без туалета и воды живет семья с детьми в Новосибирской области

11:40 27.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Следственный комитет проверяет, почему на неблагополучную семью много лет не обращают внимания: дети ходят в школу грязные и неопрятные.

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СК России по НСО организована доследственная проверка на предмет халатности сотрудников ПДН

В Новосибирской области организована проверка по сообщению, размещенному в социальных сетях, о неблагополучной семье, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

-В ходе мониторинга социальных сетей было выявлено сообщение о том, что в Новосибирской области в органах ПДН МО МВД «Новосибирский» около 10 лет не замечают неблагоприятную семью. Семья живет в захламлённом доме без нормального туалета и воды зимой. Дети ходят в школу грязные и неопрятные. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка на предмет халатности сотрудников ПДН, - уточнила Кулешова.

В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

-Следственный комитет всегда дает принципиальную оценку действиям сотрудников профильных служб, обязанных следить за соблюдением прав и законных интересов ребенка в семье, - заявила представитель ведомства.

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