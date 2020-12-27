Полыхал Volkswagen Golf в 40-градучный мороз у центрального рынка Бердска

Горел «Фольксваген Гольф», припаркованный у центрального рынка Бердска 27 декабря. Автомобиль потушили пожарные. Прохожие пытались забросать полыхавший авто снегом, но это не помогло.
В иномарке горел моторный отсек на площади 1 метр, рассказал "Курьер. Среда. Бердск" замначальника 5-го отряда бердской противопожарной службы Тихон Фроловский.
По его словам, хозяин авто всю ночь прогревал машину, а утром отправился за покупками. Когда был в магазине, сработала автосигнализация. Он выбежал и застал полыхающий автомобиль.