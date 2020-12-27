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Полыхал Volkswagen Golf в 40-градучный мороз у центрального рынка Бердска

13:54 27.12.2020 Фото: Скриншот
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Хозяин авто всю ночь прогревал иномарку, чтобы утром отправиться по магазинам. Сгорел моторный отсек.

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Прохожие пытались сбить пламя снегом, но не получилось

Горел «Фольксваген Гольф», припаркованный у центрального рынка Бердска 27 декабря. Автомобиль потушили пожарные. Прохожие пытались забросать полыхавший авто снегом, но это не помогло.

В иномарке горел моторный отсек на площади 1 метр, рассказал "Курьер. Среда. Бердск" замначальника 5-го отряда бердской противопожарной службы Тихон Фроловский.

По его словам, хозяин авто всю ночь прогревал машину, а утром отправился за покупками. Когда был в магазине, сработала автосигнализация. Он выбежал и застал полыхающий автомобиль.

автосигнализация мороз моторный отсек тушили пожар Тихон Фроловский
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