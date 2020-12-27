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Необычные "финские попугаи" прилетели зимовать в Бердск

14:56 27.12.2020 Фото: Ольги Шульдинер-Сивяковой / vk.com/happyolka
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Бердчане заметили на улицах города щуров. Эти птицы – родственники снегирей. У некоторых пернатых оперение не малиновое, а рыжеватое.

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Необычно яркие птицы прилетели на зимовку в Бердск

На улицах Бердска заметили необычно ярко окрашенных птиц. Многие их принимают за снегирей. Однако, внешний вид птиц отличается. Эти птицы – родственники снегирей. Из-за необычной окраски их называют «финскими попугаями».

И снегири, и щуры относятся к семейству вьюрковых. Но у щуров малиновая голова, спина и грудь, а брюшко – серое. Кроме того, у них более высокий крючкообразный клюв, который чем-то похож на клюв попугаев.

Птицы не боятся людей, охотно позируют перед фотокамерами и смартфонами. Фотограф из Бердска Ольга Шульдинер-Сивякова сфотографировала птиц без использования функции приближения.

-Сегодня прямо возле фотостудии меня ждал сюрприз - яркие птицы, которых я издалека приняла за свирестелей. Спасибо Оксане, рассказавшей, что это щуры (у неё на странице много красивых фото птиц). Они подпустили меня довольно близко, фото сделаны без дикого зума. Подкормите птиц, это поможет им пережить сильные морозы, - рассказала Ольга на своей страничке во ВКонтакте.

У некоторых птиц оперение не малиновое, а рыжеватое. Это говорит о том, что птицы прилетели в Сибирь на свою первую зимовку. Питаются они семенами хвойных деревьев, ягодами. Во время морозов они могут залететь и в центр города.

зимовать морозы птицы фотограф щуры Ольга Шульдинер-Сивякова
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От редакции

Вы подкармливаете птиц зимой?

Гость, 27 декабря 2020 15:20
Щуры очень близко подпускают, на расстоянии вытянутой руки сидят и не боятся.
Аноним, 27 декабря 2020 15:57
Коты это очень даже оценят. Только потеплеее будет...
Аноним, 27 декабря 2020 15:57
Сегодня, ночью, приснились за окошком попугаи. И вот на тебе, такое совпадение - оказывается щуры в городе. А прошедшей осенью мы наблюдали этих птах в лесопосадке на окраине Бердска.

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