Горят дачи на майских праздниках в Бердске. На этот раз в СНТ "Вега-3"

Пожар произошел в дачном доме в бердском СНТ «Вега-3», сообщили в понедельник в управлении МЧС по Новосибирской области.
По данным спасательного ведомства, 3 мая в 02:50 в дачном обществе «Вега-3», расположенном в Бердске, произошло возгорание в дачном доме. В результате пожара огнем повреждена стена дома.
Ликвидировали пожара в 3:04. На тушение привлекали 3 пожарные машины и 12 человек личного состава. Причины пожара и ущерб установят дознаватели бердского ОНД.
Ранее, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сгорели дом и надворные постройки на участке в СНТ "Родинк-2", что у водозабора. На втором участке огонь уничтожил баню и теплицу.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Николая Степоненкова, пострадавших нет.
-Огонь вспыхнул ночью. В это время на даче людей не было. Сгорели баня и теплица, зацепило и на соседнем участке баню с теплицей, - уточнил Степоненков.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", до 10 мая на всей территории Новосибирской области установлен особый противопожарный режим. В Бердске тоже запрещено ходить в лес и разжигать костры, сжигать сухую траву и мусор. Особые правила и штрафы установлены и для любителей шашлыков.