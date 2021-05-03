Горят дачи на майских праздниках в Бердске. На этот раз в СНТ "Вега-3"
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Горят дачи на майских праздниках в Бердске. На этот раз в СНТ "Вега-3"

7:30:095/3/2021,Анастасия СолодковаФото: ГУ МЧС по НСО
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Все пожары произошли ночью. Причины устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности. В городе действует особый противопожарный режим.

люди, дача
Для дачников действуют новые требования пожарной безопасности

Пожар произошел в дачном доме в бердском СНТ «Вега-3», сообщили в понедельник в управлении МЧС по Новосибирской области.

По данным спасательного ведомства, 3 мая в 02:50 в дачном обществе «Вега-3», расположенном в Бердске, произошло возгорание в дачном доме. В результате пожара огнем повреждена стена дома.

Ликвидировали пожара в 3:04. На тушение привлекали 3 пожарные машины и 12 человек личного состава. Причины пожара и ущерб установят дознаватели бердского ОНД.

Ранее, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сгорели дом и надворные постройки на участке в СНТ "Родинк-2", что у водозабора. На втором участке огонь уничтожил баню и теплицу.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Николая Степоненкова, пострадавших  нет.

-Огонь вспыхнул ночью. В это время на даче людей не было. Сгорели баня и теплица, зацепило и на соседнем участке баню с теплицей, - уточнил Степоненков.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", до 10 мая на всей территории Новосибирской области установлен особый противопожарный режим. В Бердске тоже запрещено ходить в лес и разжигать костры, сжигать сухую траву и мусор. Особые правила и штрафы установлены и для любителей шашлыков.

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